A Napoli maxi sequestro di botti per Capodanno: oltre due tonnellate di fuochi d’artificio illegali Il maxi sequestro è stato operato dai militari della Guardia di Finanza durante i controlli messi in campo in vista della notte di San Silvestro.

A cura di Valerio Papadia

Vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Napoli in vista del Capodanno e dalla notte di San Silvestro: i militari delle Fiamme Gialle hanno setacciato la città, ma anche la provincia, alla ricerca di fuochi d'artificio illegali, sequestrando in totale oltre 2 tonnellate di botti e denunciando sei persone alla competente Autorità Giudiziaria. Il sequestro più consistente i finanzieri l'hanno portato a termine a Casandrino: qui gli uomini del Gruppo di Frattamaggiore hanno rinvenuto e sequestrato 244 botti illegali, per un totale di 1,7 tonnellate; i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 1.144 etichette adesive con il marchio CE falsificato. I finanzieri hanno notato un uomo che caricava in auto alcune scatole di cartone, dopo averle prelevata da un furgone parcheggiato: i botti illegali sono stati scoperti in entrambi i veicoli e l'uomo è stato denunciato.

Ancora i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, a Cardito hanno sequestrato 1.948 fuochi d'artificio illegali, mentre a Frattaminore sono stati 790 i botti sequestrati: i responsabili sono stati multati. A Ercolano, poi, i finanzieri della compagnia di Portici hanno invece sequestrato 4.480 fuochi d'artificio detenuti illegalmente, sanzionando il responsabile, mentre a Torre del Greco due persone sono state denunciate, mentre sono 890 i fuochi d'artificio sequestrati. Infine, a Napoli, in piazza Mercato, nel cuore della città, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato 8.920 botti illegali su una bancarella. Proprio nel capoluogo campano, il sindaco Manfredi ha vietato di esplodere i fuochi d'artificio dalle 16 di oggi, 31 dicembre, fino alle 24 di sabato 1° gennaio 2022.