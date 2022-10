A Napoli manifesti per il centenario della Marcia su Roma fascista affissi a Poggioreale Affissi nella zona di Corso Malta. Sui manifesti anche il fascio littorio, l’immagine di Benito Mussolini e scritte come “O Roma o Morte!”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da pagina Facebook di Emmanuela Florino

A Napoli decine di manifesti per il centenario della Marcia su Roma fascista nel quartiere Poggioreale. I manifesti sono stati affissi nelle ultime ore sulla facciata di un palazzo che dà in via Generale Francesco Pignatelli, all'incrocio con via Colonnello Carlo Lahalle, a pochi passi dalla Caserma Calò, sede del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, e dallo stadio Albricci. Si tratta della zona che si trova alle spalle del Corso Malta. Sui manifesti figura anche il fascio littorio, simbolo del fascismo, e alcune scritte con gli slogan "O Roma o Morte!" e "A Napoli ci piove, andiamo a Roma!", con la didascalia "100 anni ancora in Marcia!". Mentre spunta anche un'immagine di Benito Mussolini, ritratto assieme ad altri gerarchi del fascismo.

Foto da pagina Facebook di Emmanuela Florino

La Marcia data simbolo della storia del fascismo

La marcia su Roma fu una manifestazione organizzata dal Partito Nazionale Fascista (PNF) il 28 ottobre 1922, nata per favorire l'ascesa di Mussolini alla guida del Governo in Italia. All'epoca migliaia di fascisti si diressero sulla capitale, minacciando la presa del potere con la violenza. Si tratta di un anniversario molto importante per la storia del fascismo, dato che negli anni del Ventennio fu presa come punto di riferimento per contare gli anni secondo l'era fascista.

Le foto dei manifesti sui social

Le foto dei manifesti a Poggioreale sono state pubblicate sul profilo Facebook di Emmanuela Florino, storica esponente della Destra napoletana e del movimento Casapound, che ha commentato "“Riconsegnare il F…ISMO alla storia”“Non ho capito che stanno dicendo?”“Hanno detto che bisogna parlare di Storia”La sez. Berta: “va bene!”#100AnniAncorainMARCIA". Tra i commenti al post c'è chi scrive: "Una delle cose più belle che abbia mai visto". "Spettacolare". "Bellissimi". "È emozionante! Brividi…".