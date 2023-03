A Napoli le visite guidate tra i vicoli della festa scudetto col sosia di De Laurentiis La città che attende il traguardo sportivo è un fiorire di iniziative, molte delle quali singolari. Come questa visita guidata ai Quartieri Spagnoli.

La sagoma di Osihmen e il sosia di De Laurentiis

Nella città del pezzotto non ci si stupisce. Nella città dello scudetto dopo trent'anni di tifo disperato, nemmeno. Napoli, pozza di vernice azzurra a due mani su pietra vulcanica , festoni annodati a pareti sgarrupate, festeggerà il suo terzo scudetto fra qualche settimana, probabilmente a fine aprile-inizio maggio. Ma quello che sta succedendo ora, complice il primo tepore primaverile, ha dell'eccezionale e dell'eccessivo, dell'incredibile e del favoloso.

Vicoli neri che trasmutano e si colorano, almeno per ora; una economia sommersa e illegale che così, bellebuono, ha variato ragione sociale: serigrafie che cambiano matrice, stampanti riprogrammate, plastica, quintali di plastica stampata e ristampata con la novità del numero 3 schiaffato nello scudetto e in un mare di azzurro. La scaramanzia e gli affari non conciliano: bisogna giocare d'anticipo e riempire le bancarelle per tempo, lo scudetto del Napoli è il business più rilevante per il sottoproletariato cittadino.

«A llietto stritto, cuccate ‘mmiezo»: dove guadagnano venditori di sciarpe, bandiere e trombe, dove fatturano tv nazionali e locali, dove discettano giornalisti veri e da bar, hanno diritto a stare pure coloro che della capacità di racconto hanno fatto arte e mestiere: le guide turistiche.

Così, tra una sagoma di Osihmen e una di Kvaratskhelia, nasce il "tour azzurro", idea di "Choose Naples": dai Quartieri Spagnoli per entrare nell’atmosfera partenopea ma anche raccontare la storia del Calcio Napoli da Ascarelli a De Laurentis, da Sallustro a Osihmen, da Garbutt a Spalletti passando per Ferlaino, Maradona e Sarri. Il coup de théâtre è nella partecipazione straordinaria che qualifica la visita guidata: arriverà anche ‘o presidente.

Piumino 100 grammi, camicia a righini, occhialetto scuro, barbetta d'ordinanza. Nel regno del verosimile, pure Aurelio De Laurentiis non è quello vero, ma un autentico pezzotto; il sosia di Adl accompagnerà turisti, tifosi e curiosi nella passeggiata prima della Grande Festa.