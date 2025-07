A Napoli le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” con Maria Esposito: nuovo set a via Pigna

Maria Esposito

Proseguono le riprese a Napoli del film "Io sono Rosa Ricci". Si tratta del prequel di Mare Fuori dedicato al personaggio interpretato da Maria Esposito. La location è ancora una volta tra Vomero e Soccavo, dove si è girato già a giugno. Riprese in notturna anche stavolta, sull'asse perimetrale via Pigna-Soccavo-Pianura dall'incrocio con via Vicinale Cupa Cintia, fino all'uscita con via Epomeo all'altezza dell'incrocio con via San Domenico. Tra le altre location scelte per il film anche la Sicilia. Diverse scene sono girate nella baia di Cornino, a Custonaci, in provincia di Trapani, a Levanzo, e alle Egadi.

Rosa Ricci è la figlia del boss Don Salvatore Ricci, interpretato da Raiz. Nella serie, la ragazza, dopo la morte del fratello Ciro (Giacomo Giorgio) e del padre, prende in mano gli affari di famiglia affidandosi anche all'aiuto della cara amica Carmela Valestro (Giovanna Sannino). Il film, prodotto da Picomedia srl e 01 Distribution, riprende il mondo raccontato in Mare Fuori – la serie ispirata ai ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Nisida – sviluppando i personaggi della famiglia Ricci e di Rosa prima dell'arrivo all'Ipm.

Nel cast, infatti, ci sarà anche Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, il celebre cantautore e attore che nella serie Rai interpreta il padre di Rosa Ricci, don Salvatore, morto alla fine della quarta stagione. Mentre farà parte della squadra anche Andrea Arcangeli, il cubano Jorge Perugorria, lo spagnolo Gerardo de Pablos e il guatemalteco Juan Daniel Straube. La regia del film è affidata a Lyda Patitucci, sceneggiatura di Maurizio Careddu, sceneggiatore anche dalla serie tv, e Luca Infascelli. L'arrivo nelle sale è atteso per il 30 ottobre.