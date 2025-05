video suggerito

A Napoli l'America's Cup 2027. Meloni: "La prima volta in Italia, siamo orgogliosi" È stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad annunciare che Napoli ospiterà, nel 2027, la prestigiosa competizione velistica.

A cura di Valerio Papadia

Napoli si prepara ad ospitare uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti, da appassionati e non: nel 2027, infatti, il Golfo di Napoli farà da cornice all'America's Cup, rinomata gara velistica. Napoli ospiterà la 38esima edizione della competizione: si tratta di un traguardo unico, in quanto Napoli diventerà la prima città italiana a ospitare l'America's Cup. Da quanto si apprende, il quartier generale sarà allestito a Bagnoli, mentre le regate si svolgeranno sul Lungomare, nello specchio d'acqua attorno al Castel dell'Ovo, e a Posillipo.

L'annuncio di questo importante riconoscimento è arrivato nella mattinata odierna direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è detta orgogliosa di questa opportunità. "Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo" ha detto la Premier.

"La scelta del capoluogo partenopeo – ha proseguito, in una dichiarazione ufficiale, Giorgia Meloni – contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell’occupazione superiore alla media nazionale. L’organizzazione dell’America’s Cup a Napoli consentirà, inoltre, di accelerare l’imponente piano di riqualificazione e rigenerazione avviato dal Governo per trasformare l’area di Bagnoli in un moderno polo turistico, balneare e commerciale".

"Non vediamo l'ora di accogliere l’America’s Cup. L'Italia sarà all'altezza di questa sfida, e dimostrerà ancora una volta al mondo di cosa è capace" ha concluso, nel suo messaggio, la Presidente del Consiglio.

Il sindaco di Napoli: "Città pronta a questa grande sfida"

Felicità e orgoglio per la notizia sono stati espressi anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che in una nota ha dichiarato: "Napoli è pronta ad accogliere la più importante competizione velica del mondo in un momento storico, i 2.500 anni dalla fondazione della città, in preparazione di Napoli Capitale Europea dello Sport nel 2026 dove lo sport è leva di coesione sociale e sviluppo sostenibile. Una simbolica convergenza che rende questo evento ancora più significativo".

Il primo cittadino partenopeo ha poi proseguito: "Si tratta del più grande evento sportivo mai ospitato da Napoli, un appuntamento di portata globale che vedrà il nostro meraviglioso Golfo diventare teatro di sfide spettacolari tra i migliori team velici del mondo. Un’occasione per mostrare al mondo non solo la bellezza del nostro paesaggio, ma anche la capacità della città di affrontare con competenza le grandi sfide del presente".