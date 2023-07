A Napoli l’Academy della Moda della Federico II: è l’11esima aperta all’Università Il Rettore Matteo Lorito a Fanpage.it: “Abbiamo già altre 10 richieste di Academy, ma autorizziamo solo quelle di qualità”

A Napoli arriva l'Academy della moda partenopea dell'Università Federico II, realizzata in collaborazione con gli artigiani partenopei esperti nei vari rami del settore, come sartoria, camiceria, cravatteria, calzoleria, guanteria, e l'associazione Le Mani di Napoli. Con la nuova struttura saliranno così a 11 le Academy aperte nell'ateneo fredericiano, che già può vantare importanti partnership con colossi come Apple e Cisco. L'ultima in ordine di tempo è l'Agritech Academy, inaugurata lo scorso aprile. Finora le Academy della Moda erano soprattutto private. Adesso ce ne sarà una in collaborazione con un ente pubblico.

Il Rettore Lorito: "Autorizziamo solo Academy di qualità"

Ad annunciare la nuova apertura a Fanpage.it è il professor Matteo Lorito, Rettore dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. “Ormai siamo arrivati a 10 Academy – racconta Lorito – L’ultima nata è l’Agritech Academy, realizzata grazie ad un progetto finanziato con i fondi del PNRR. Vogliamo creare anche una Academy della Moda, con gli artigiani partenopei del settore e l’associazione Mani di Napoli, con la quale stiamo lavorando. Alte professionalità che rappresentano un’eccellenza napoletana e una opportunità di lavoro per tanti giovani. Abbiamo al momento 10 richieste per nuove Academy, ma è un percorso che noi autorizziamo con molta attenzione. I giovani che partecipano alle Academy devono poi entrare nel mondo del lavoro rapidamente e con piena soddisfazione”.

Anche Tim Cook, Ceo di Apple, lo scorso settembre è stato ospite della Federico II, dove ha ricevuto la laurea honoris causa in Innovation and international management. Una occasione per suggellare un rapporto molto forte con la città nato nel 2016 quando è stata fondata la Apple Developer Academy nel polo universitario di San Giovanni a Teduccio.

Lo scorso aprile, invece, è stata presentata la Agritech Academy della Federico II, con sede sempre nel polo universitario di Napoli Est. Un nuovo percorso di alta formazione dell'Ateneo che formerà tecnici specializzati nella trasformazione tecnologica e digitale del settore primario agricolo. L'Academy è promossa dalla Federico II in collaborazione con le imprese e i centri di ricerca del Centro Nazionale per le Tecnologie dell'Agricoltura – Agritech, una cinquantina di partner di altissimo profilo.