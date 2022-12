A Napoli la ruota panoramica: sarà costruita alla Stazione Marittima Si chiama Ferris Wheel 45 la Ruota Panoramica che sarà installata davanti alla Stazione Marittima. Un colosso da 12 metri di diametro, come un palazzo di 4 piani.

A cura di Pierluigi Frattasi

La possibile collocazione della ruota panoramica di Napoli

A Napoli arriva la ruota panoramica, come il famoso London Eye di Londra. La ruota partenopea si chiama Ferris Wheel 45, un modello amovibile, e ha un diametro di oltre 12 metri, come un palazzo di 4 piani. Sarà installata nella zona del porto, nei pressi di piazza Municipio, e si troverà precisamente nell'area “O” del molo angioino di fronte alla Stazione Marittima, dove attualmente c'è la rotonda, all'altezza di via Cristoforo Colombo e di piazza Francese. La vista dall'alto, c'è da giurarci, sarà da mozzare il fiato, con il Vesuvio, il Golfo, Capri e Posillipo.

La ruota panoramica resterà fino a fine febbraio

La ruota panoramica, installata dalla società City Eye srl, sarà temporanea. Resterà in via provvisoria per circa 2 mesi e mezzo, salvo eventuali proroghe. I lavori partiranno in questi giorni. La ruota dovrebbe essere smontata entro il 28 febbraio 2023. Ci sarà la possibilità quindi di potersi concedere una gita in famiglia durante le feste di Natale ed anche a Carnevale.

L'idea di una ruota panoramica a Napoli è spuntata più volte negli scorsi anni, ma finora non si era mai concretizzata. A Pompei nel 2019 l'installazione della ruota panoramica sugli scavi fu bocciata dall'allora ministro della Cultura Alberto Bonisoli. L'autorizzazione per la ruota di Napoli è arrivata con l'ordinanza numero 92 firmata il 12 dicembre 2022 dal presidente dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale, Andrea Annunziata. Ed è stata comunicata alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane, alla Polizia di frontiera marittima, alla Guardia di Finanza II gruppo e ai carabinieri scali marittimi.

Il piano di viabilità

La zona dove sarà montata la ruota è attualmente utilizzata per la sosta dei bus di linea, per carico e scarico passeggeri, dalle auto a noleggio con conducente Ncc per il trasporto dei passeggeri delle crociere e come parcheggio in caso di traffico. Nell'area, durante la permanenza della ruota, sarà vietato l'accesso, il transito, la fermata e la sosta di persone e veicoli e ogni altro uso dell'area del molo Angioino ad eccezione dell'installazione e dell'esercizio della ruota panoramica. I bus fermeranno nell'area della rotonda.