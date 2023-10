A Napoli la caccia al Tesoro di Veniverso, una sera di gioco per le strade della città L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli, in collaborazioni con altre realtà del territorio, ed è alla sua seconda edizione. L’ultima volta a sfidarsi per le strade del Centro Storico c’erano 73 squadre.

A cura di Vincenzo Piccolo

Il prossimo 13 ottobre 2023, Napoli si prepara ad intraprendere il Viaggio al Tesoro di VeniVerso, un evento che promette un'esperienza di gioco unica e coinvolgente per la città e per tutti i partecipanti. L'iniziativa, sempre più popolare negli anni, va oltre la semplice caccia al tesoro, trasformandosi in una vera immersione nelle strade della città, dove i partecipanti devono risolvere indovinelli, rebus, quiz e rompicapi di vario genere nel minor tempo possibile.

Il gioco si svolge a squadre, composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone, che si sfidano per essere i primi a raggiungere la meta finale. Risolvendo gli indizi, le squadre avanzano da un luogo all'altro fino a trovare il tesoro nascosto. Il tutto si svolgerà nel suggestivo contesto del centro storico di Napoli, con la Galleria Principe di Napoli come punto di partenza, un luogo simbolo della città.

La serata, che coinvolge persone di tutte le età, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli ed è promosso da diverse realtà, tra cui il marchio napoletano di abbigliamento sportivo R’ush e la pizzeria Errico Porzio, e vede la collaborazione del Museo Tesoro di San Gennaro. Edizioni precedenti hanno riscosso un grande successo, con ben 73 squadre che si sono sfidate nell'edizione tenutasi a Napoli il 31 marzo scorso.

VeniVerso è un'organizzazione napoletana attiva da oltre 10 anni, che si impegna a offrire esperienze di svago incentrate sull'interazione, sulla necessità di riscoprire l'adrenalina del gioco di squadra, sulla cooperazione e sul sano agonismo. Vincenzo Martino, l'ideatore di VeniVerso, si è detto entusiasta di tornare a Napoli: «Una città ricca di storia, cultura e bellezza. L'obiettivo è riportare in vita la vivacità di Napoli attraverso un gruppo di giovani alla ricerca del Tesoro, trasformando le strade della città in luoghi di divertimento, unità e competizione sana. Vogliamo che Napoli sia ricordata non solo per la sua vita notturna, ma anche come luogo vibrante di socialità e avventura».