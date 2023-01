A Napoli gli agenti di Polizia Locale regalano pasta e dolci ai poveri: raccolta per la Festa di San Sebastiano L’iniziativa in occasione della festa di San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, il 25 gennaio 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli gli agenti della Polizia Municipale regalano pasta, dolci e tanti altri generi alimentari alle famiglie povere. La raccolta è stata avviata dal Corpo dei caschi bianchi in occasione della Festa di San Sebastiano, protettore della Polizia locale, che ricade il 20 gennaio. In questi giorni, i beni raccolti sono stati depositati presso l'unità operativa Avvocata. La prossima settimana saranno portati tutti presso la Basilica di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, dove il 25 gennaio, alle ore 10,00, si terrà la Santa Messa per San Sebastiano.

Un gesto di generosità da parte degli agenti della Polizia Locale a sostegno dei più deboli e bisognosi. "La ricorrenza di San Sebastiano – spiega Roberta Stella, del sindacato Csa – può essere un’occasione per fare un bilancio della situazione della Polizia Municipale a Napoli. Situazione drammatica in quanto a carenza di personale, poiché con le nuove assunzioni non si colmerà neanche il vuoto lasciato dal personale andato via per altri concorsi e per i tantissimi pensionamenti. Si pensi solo al fatto che negli ultimi dieci anni a causa della situazione economica dell’ente, il blocco del turn over, il personale si è dimezzato, passando a sole 1200 unità".

San Sebastiano venne condannato a morte per mano dell'imperatore romano Diocleziano, nell'ambito delle persecuzioni della Cristianità. Era un soldato coraggioso e leale all’istituzione ma con senso della giustizia e grande fede cristiana. Per la polizia municipale, polizia di prossimità, sempre accanto al cittadino per risolvere le problematiche e sostenerlo, è considerato un esempio da seguire. "Come lo sono stati i colleghi Bruner e Cinque – aggiunge Stella – ai quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito la medaglia d’oro al valor civile a seguito del loro atto eroico che è costato loro la vita nel 2015, già riconosciute vittime del dovere".