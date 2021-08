A Napoli e in Cilento avvistato Venus, lo yacht che fu di Steve Jobs Il fondatore di Apple, però, non vide mai il lussuosissimo yacht, che fu completato soltanto un anno dopo la sua morte: adesso, l’imbarcazione è di proprietà di Lauren Powell Jobs, vedova di Jobs. Lungo 80 metri, lo yacht ha fatto capolino in Cilento e a Napoli, dove è stato ancorato, prima di fare rotta verso la Sicilia.

A cura di Valerio Papadia

Continua la sfilata di imbarcazioni superlusso che stanno solcando il mar Tirreno, davanti alle coste di Napoli, alle isole, oppure al Cilento e alla Costiera Amalfitana. Dopo il passaggio nel Golfo di Napoli di Maltese Falcon, uno dei velieri più grandi del mondo, l'ultima imbarcazione di lusso, in ordine di apparizione, è il mega yacht Venus, che ha fatto capolino proprio davanti alle coste del Cilento ed è stato ancorato a Napoli, per poi proseguire la navigazione verso la Sicilia, dove è arrivato nelle ultime ore. Lungo 80 metri, progettato dal guru francese Philippe Starck e costruito nei cantieri di Feadship, in Olanda, lo yacht, come si intuisce dal nome, è dedicato a Venere. dea romana dell'eros e della bellezza: lo yacht fu fortemente voluto da Steve Jobs, fondatore di Apple.

Jobs non ha mai visto lo yacht finito

Venus è stato pagato 105 milioni di dollari dal guru californiano della tecnologia, che però non ha mai visto lo yacht ultimato: Steve Jobs è infatti venuto a mancare un anno prima che l'imbarcazione fosse completata. L'imbarcazione superlusso è infatti stata varata soltanto nell'ottobre del 2012, esattamente un anno dopo la morte di Jobs, deceduto nell'ottobre del 2011. La vedova del patron di Apple, Lauren Powell Jobs, diede il suo assenso al prosieguo dei lavori e, in qualità di erede del marito, è attualmente la proprietaria dello yacht. Il Venus batte bandiera delle isole Cayman.