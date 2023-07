A Napoli è allarme caldo, ma molte fontanelle pubbliche non funzionano A Napoli ci sono 82 fontanelle pubbliche, ma molte non funzionano. Manca il contratto tra Abc e Comune. La mappa con gli indirizzi di tutti i beverini pubblici.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli è allarme caldo, ma molte fontanelle pubbliche non funzionano. La città, in questi giorni affollata di turisti, è stretta in una morsa di afa e arsura, con temperature superiori a 40 gradi centigradi e tasso di umidità oltre l'80%. La protezione civile regionale ha emanato l'avviso di allerta per ondata di calore valido fino a mercoledì 19 luglio alle ore 14 e per il Ministero della Salute le prossime 48 ore saranno da bollino rosso per le temperature. Intanto, però, molte fontanelle pubbliche del Comune, che erogano acqua potabile, non sono attive. In alcuni casi i rubinetti sono chiusi. In altri manca proprio la colonnina: vandalizzata, divelta o rubata.

"Molte fontanelle pubbliche ci risultano fuori uso – commenta Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture – Ci sono arrivate segnalazioni per le fontanelle di Piazza Salvatore di Giacomo, largo Torraca, piazza Sannazaro, molo Beverello e ingresso parco Virgiliano, tutte chiuse. Una situazione inaccettabile, anche perché i prezzi delle bottigliette d'acqua al centro storico sono aumentati anche a un euro".

A Napoli ci sono 82 fontanelle pubbliche, ma molte non funzionano

Nel complesso sono 82 le fontanelle pubbliche censite dal Comune di Napoli. Di queste, 14 sono nella I Municipalità di Chiaia-Posillipo-San Ferdinando, che è quella che ne vanta il maggior numero. Altre 11 sono nella II Municipalità Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S.Giuseppe, 13 nella terza (Stella-San Carlo Arena), 5 nella quarta (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale), 8 nella quinta (Vomero, Arenella), 9 nella sesta (Ponticelli, Barra e San Giovanni), 4 nella settimana (Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno), 6 nell'ottava ( Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), 5 nella nona (Soccavo-Pianura), 7 nella decima (Bagnoli, Fuorigrotta).

Manca il contratto tra Abc e Comune

L'Abc, l'azienda speciale dell'acqua pubblica non può intervenire perché, a quanto apprende Fanpage.it da fonti dell'acquedotto, mancherebbe un contratto per la manutenzione delle fontanelle pubbliche con il Comune di Napoli. Quindi, ogni volta che c’è una segnalazione di un beverino chiuso o di una fontanella non funzionante, l'Abc deve chiedere agli uffici tecnici del Comune, mandare un preventivo e chiedere l'autorizzazione per intervenire.

Simeone: "Intervenire subito sulle fontanelle"

Sulla vicenda interviene Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, che ha inviato diverse note all'amministrazione comunale:

Le elevate temperature degli ultimi giorni, caratterizzate da ondate di calore e dall’afa, costituiscono un fattore di rischio per la salute pubblica. Per tale ragione, si chiede di assicurare l’attivazione ed il regolare funzionamento di tutte le fontanelle pubbliche presenti in città, soprattutto di quelle collocate presso la stazione, il porto, le piazze e tutti gli altri luoghi di aggregazione e di affluenza turistica. Inoltre, si sollecita il ripristino della fontanella pubblica collocata, fino a qualche tempo fa, in Piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta, già richiesto con nota del 19/06/2023, tenuto conto che la zona di cui trattasi è molto frequentata e costituisce un luogo di ritrovo per centinaia di persone. Come si evince dalle immagini allegate alla presente, l’impianto è stato rimosso ed rimasta solo la base dello stesso.

L'elenco delle fontanelle pubbliche di Napoli

I Municipalità

Via cesario Console

Parco Virgiliano

Piazza Duca d'Aosta 260

Piazza Salvatore di Giacomo

Piazza San Luigi

Piazza San Pasquale a Chiaia 20-25

Via Parco del Castello

Via Eldorado (interno castello)

Via Ferdinnado Russo (Villa Rosebery)

Piazza Sannazzaro (incrocio Gramsci)

Villa comunale di Napoli

Rotonda Diaz

Via Francesco Caracciolo (nei pressi imbarco aliscafi)

Largo Sermoneta

II Municipalità

Via Benedetto Croce 1-4

Piazza Dante

Piazza del Gesù

Piazza Montesanto 21

Piazza Municipio

Piazzetta Nilo

Via Oberdan

Via Santa Brigida

Piazza Mazzini

Corso Umberto I altezza civico 265

Largo San Francesco

III Municipalità

Piazzetta Miracoli 5-9

Via Edoardo Nicolardi 190

Parco Edoardo Nicolardi

Via Edoardo Nicolardi 161/165

Via Cardinale Prisco 18

Viale Privato dei Pini 12

Discesa Bellaria

Via Santa Maria delle Grazie a Capodimonte

Tondo Capimonte 30-34

Via San Gennaro dei Poveri

Via Bosco di Capodimonte 72

Vico San Gaudioso (Sanità)

Via Vergini 32

IV Municipalità

Piazza Nazionale

Piazza Poderico

Via Gianturco

Largo Proprio di Arianello

Via Nuova Poggioreale

V Municipalità

Piazzetta due Porte all'Arenella (Via Carlo Cattaneo 86)

Parco Mascagni (ingresso Via Pacio Bertini)

Piazza IV giornate

Piazza Medaglie d'Oro

Largo madre Teresa di Calcutta

Piazza Francesco Muzii

Via Giambattista Ruoppolo

Via Scarlatti

VI Municipalità

Parco De Filippo

Piazza Aprea

Via A.c. De Meis 66

Via Lago Fusaro

Via Luigi Crisconio 130

Via Alberto Marghieri 20

Via Bartolo Longo

viale Margherita all'altezza del civico 1, intersezione con piazza De Iorio

Piazzetta Egizio Sandomenico

VII Municipalità

Piazza della Libertà

Piazza Luigi di Nocera

Piazza Tafuri

Via detta Napoli a Capodimonte

VIII Municipalità

Via Santa Maria a Cubito 648

Via Emilio Scaglione

Via Tirone

Piazza Nicola Romano

Piazzetta dei Guantai a Nazareth

Via dell'Eremo 20

IX Municipalità

Via Alfredo Capelli

Via Comunale Cannavino 6

Via Nerva

Viale Traiano

Via Filippo Bottazzi

X Municipalità