A Napoli compaiono i graffiti “1€”: è la firma di writer francesi. Indaga la Digos In città comparse almeno due scritte con messaggi che appaiono indirizzati alla Polizia; riconducono a un gruppo di writer di Tolosa, in Francia.

A cura di Nico Falco

Il "tag" comparso in piazza Garibaldi

La scritta "1€" seguita da poche lettere, subito accanto scritte o disegni che sembrano essere messaggi (poco rassicuranti) indirizzati alla Polizia. Sono i particolari che accomunano i graffiti, almeno due, che sono comparsi a Napoli negli ultimi giorni: uno è stato notato in piazza Garibaldi, durante la manifestazione per il reddito di cittadinanza, l'altro invece si trova su un edificio del corso Novara, all'incrocio con via Calata Ponte di Casanova. Sulla vicenda indaga la Digos di Napoli.

I messaggi contro la Polizia nei graffiti

Ad attirare l'attenzione degli investigatori, soprattutto, sono i messaggi a corredo dei graffiti: in uno c'è la scritta "police" con la lettera I trasformata in un diavoletto, in un altro c'è una automobile stilizzata sottosopra, sempre con la stessa scritta per rendere chiaro che si tratta di una volante.

Per il momento non ci sono rivendicazioni né atti violenti collegati a questi graffiti, ma in casi del genere non viene esclusa nessuna pista, da quella del semplice writer a quella di un nuovo gruppo anarchico con l'interesse ad agitare le piazze. La spiegazione, però, potrebbe essere molto più rassicurante.

Il tag dei writer francesi che "firmano" le loro trasferte

Quella scritta è in realtà una firma, un "tag" come si dice nel gergo dei writer: le prime due lettere, 1€, individuano un gruppo (una "crew") nata diversi anni fa a Tolosa, in Spagna, che spesso ha "firmato" le proprie trasferte in diverse città. Le lettere dopo il nome della crew, invece, sono il nome "in codice" del writer che ha lasciato il graffito.

Alcuni dei componenti della crew, insomma, potrebbero essersi trovati a Napoli ed avere approfittato per scrivere sui muri la propria firma. Come è probabilmente successo pochi giorni fa a Milano: agli inizi di agosto la scritta "1€4a7" era comparsa sulla facciata della Galleria Vittorio Emanuele II. Lo stesso tag era comparso tra quelli lasciati dai writer in una stazione ferroviaria di Tolosa, all'altezza del teatro Chien Blanc.