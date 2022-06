A Napoli cimitero ancora chiuso per crollo, ma aumentano tutti i prezzi: rincari fino a 200 euro Nuove tariffe dal 19 giugno. Una sepoltura perpetua costerà 3mila euro. La tumulazione da 590 a 630. Aumenta anche il canone di giardinaggio e pulizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Cimitero Monumentale di Poggioreale è chiuso da 6 mesi dopo il crollo del 5 gennaio. Tantissimi cittadini non possono far visita ai loro familiari defunti. Ma da domenica 19 giugno aumenteranno tutti i prezzi delle operazioni mortuarie, con rincari fino a 200 euro in più, come nel caso di una sepoltura perpetua che passerà da 2.827 a 3.022 euro.

Aumenta anche il canone di giardinaggio e pulizia

Una tumulazione passerà da 590 a 630 euro circa. L'estumulazione da 714 a 763 euro. I diritti di istruttoria aumenteranno di 17 euro, quelli di segreteria di 13 euro. Ci sarà un aumento di 0,62 euro anche per il "contributo di giardinaggio, nettezza e manutenzione" che pagano tutti i napoletani che hanno un parente al cimitero, che passerà da 9,00 a 9,62 euro. I rincari riguarderanno tutti i cimiteri cittadini: Poggioreale, San Giovanni, Soccavo, Pianura e saranno nell'ordine di circa +7%. Sono previsti aumenti anche al cimitero di Fuorigrotta, che però è privato e gestito dalla Diocesi di Pozzuoli.

Secondo rincaro in due anni

È la seconda volta che aumentano le tariffe dei cimiteri pubblici, dopo il rincaro del 2020. Resteranno invariati invece i prezzi per portare le urne cinerarie fuori comune (120 euro) e per farle entrare da fuori (240 euro). Tra le varie voci del nuovo tariffario, la gestione di una sepoltura perpetua (massimo 99 anni, esclusa l'esumazione) passerà da 2.827 a 3.022 euro. La gestione della sepoltura (inumazione, esumazione e smaltimento cassa) da 356 a 380,56. L'esumazione da 232 a 248 euro. Deposizione o prelievo resto mortale urna cineraria da 120 a 128 euro. La tumulazione del feretro da 240 a 630 euro, ma in quest'ultimo caso saranno incluse anche le opere murarie per sigillatura che prima ammontavano a 350 euro. Aumentano anche i prezzi dell'obitorio comunale del II Policlinico per l'uso della sala settoria da 310 a 331 euro.