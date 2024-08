A Napoli cimiteri chiusi ad agosto per mancanza personale, stop funerali e salme in deposito

Chiusi a rotazione i cimiteri a Napoli ad agosto 2024 a causa della mancanza di personale. Stop ai funerali. Le salme saranno conservate nelle celle frigorifere al deposito del Cimitero Nuovissimo. Molte operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni e trasferimento resti mortali) erano già state sospese con disposizione del 29 luglio, dal 1 al 31 agosto, come ogni anno, in tutti i cimiteri, compreso Poggioreale, assicurando solo le operazioni di polizia mortuaria di inumazione, tumulazione e deposizione ceneri.

Successivamente, il 2 agosto scorso, il C0mune ha deciso di chiudere completamente a rotazione dal 16 al 24 agosto alcuni cimiteri periferici: Pianura, Soccavo, Chiaiano, Secondigliano, Miano, Pianto, San Giovanni Ponticelli, Barra, sospendendo anche le attività di inumazione, tumulazione e deposizione ceneri. Sulle barricate i sindacati, conFp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl che tuonano: "Non era mai accaduto".

Ma l'assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, a Fanpage.it dichiara:

La disposizione urgente della "chiusura a rotazione dei cimiteri durante l'arco temporale 16-24 agosto comunicazione alle imprese affidatarie dei lotti nei quali è ripartito l'appalto dei servizi cimiteriali" è arrivata il 2 agosto scorso e segue un ordine di servizio del 30 luglio:

"Nell'ambito di ottimizzazione delle (scarse) risorse umane in forza al Servizio si è disposta la chiusura a rotazione di taluni cimiteri cittadini periferici, nel mese di agosto, determinata dall'evidente, ulteriore decremento, in questo lasso di tempo, delle presenze indispensabili a garantire l'apertura e la chiusura degli stessi. Ciò comporta che le imprese in indirizzo non potranno effettuare le attività di polizia mortuaria loro demandate nelle giornate di cui al calendario che segue:

"A causa della sosta forzata delle operazioni, le salme dovranno essere temporaneamente condotte alla Sala deposito del Cimitero Nuovissimo, prima che sia possibile riprendere il flusso delle inumazioni, tumulazioni, deposizione ceneri nella giornata successiva alla chiusura. Il trasporto successivo delle salme nel cimitero di destinazione sarà a cura delle imprese funebri incaricate dai congiunti".

In una nota, i sindacati – Luciano Nazzaro e Danilo Criscuolo (Fp Cgil), Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti (Cisl Fp), Annibale De Bisogno e Ida Grassia (Uil Fpl) – hanno attaccato la decisione:

Non è mai accaduto che a Napoli si chiudessero i cimiteri! La questione della chiusura dei cimiteri a Napoli è senz'altro delicata e tocca un tema molto sentito dai Napoletani. La memoria dei defunti e il culto della loro memoria sono elementi fondamentali nella cultura partenopea. La chiusura dei cimiteri, in particolare per motivi di personale e di sicurezza, rappresenta una ferita non solo per il rispetto dovuto ai cari scomparsi, ma anche per la comunità che si identifica fortemente con le proprie radici e tradizioni!

La denuncia delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL portata avanti da anni da Danilo Criscuolo, Agostino Anselmi ed Annibale De Bisogno, riguardo al vergognoso degrado dei cimiteri e alla mancanza di personale, aggravata dal recente collocamento in quiescenza, pone in evidenza che i cimiteri non si possono più aprire in queste condizioni.