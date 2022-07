A Napoli bastano 5 secondi per rubare uno scooter: il colpo a Chiaia ripreso dalle telecamere ©Due ragazzi riescono a rubare uno scooter parcheggiato su via Carducci, nel quartiere Chiaia di Napoli, in appena cinque secondi: ripresi dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque secondi per arrivare, rompere il bloccasterzo e rubare uno scooter: a Napoli le telecamere di videosorveglianza in strada hanno immortalato un colpo su via Carducci, che per la sua rapidità di "esecuzione" ha fatto rapidamente il giro della Rete. Le immagini sono state diffuse dall'avvocato Pisani e da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania.

Le immagini del furto

Dalle immagini, si vede uno scooter che come tanti è parcheggiato davanti ad un takeaway su via Carducci, la strada che perpendicolarmente alla Riviera di Chiaia conduce su via dei Mille, mentre il proprietario è all'interno. Fuori, alcuni giovani in fila. Improvvisamente, arrivano due persone a bordo di un altro scooter: uno dei due scende, forza il bloccasterzo, il complice sull'altro motorino lo "spinge" da dietro per dargli l'avvio, e quindi scappano. Il tutto, in appena cinque secondi, davanti agli occhi sbalorditi dei presenti.

"Pene irrisorie, la città è in mano ai deliquenti"

“La città è completamente in mano a delinquenti e criminali. È un dato di fatto. Hanno rubato lo scooter ad un ragazzo che ha lavorato anni per poterselo comprare", ha commentato l'avvocato Angelo Pisani. "C'è un0impennata pazzesca di furti ed i ladri ormai non si premuniscono neanche più di agire con il favore delle tenebre o in aree isolate, non temono gli occhi indiscreti. C'è troppa impunità e comunque le pene sono sempre troppo lievi, e questo non crea un vero deterrente per i ladri. Basta con le pene irrisorie", gli ha fatto invece eco lo stesso Borrelli.