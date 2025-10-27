napoli
Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli assunzioni di 50 autisti di bus Anm, entro Natale anche la metro Linea 6 fino a sera

Approvato lo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per autisti di Anm: saranno assunti a tempo indeterminato.
A cura di Pierluigi Frattasi
Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli arrivano 50 nuovi autisti dei bus Anm. Approvato dal Consiglio di amministrazione lo scorrimento della graduatoria di merito per l'assunzione a tempo indeterminato dei conducenti dei mezzi pubblici. "L’obiettivo – spiega Anm in una nota – è incrementare l’offerta di servizio di trasporto per cittadini e turisti attraverso l’apertura della nuova stazione di Tribunali di linea 1 e l’allungamento dell’arco di esercizio anche al pomeriggio della metropolitana linea 6". Con i nuovi autisti sarà possibile così aumentare la presenza dei bus in strada, in quanto si possono coprire ovviamente più turni e colmare le assenze in caso di malattia. Lo scorrimento della graduatoria era una delle leve per migliorare l'offerta di mobilità in città, per la quale si è battuto il presidente della commissione Infrastrutture, Nino Simeone.

Per le corse prolungate della metro Linea 6 anche di pomeriggio – attualmente la linea su ferro chiude alle 15 – bisognerà aspettare ancora. Anm ha assunto i macchinisti, infatti, ma questi ultimi devono completare i corsi di formazione prima di essere impiegati in servizio.

"Questa decisione – spiega l'azienda è stata presa nelle more dell’approvazione da parte del Comune di Napoli della rimodulazione del Piano Operativo Strategico 2025-27 e impatta sulla pianificazione del Pos 2026-2028. Una decisone importante frutto dell'impegno congiunto del management e del Cda volta a potenziare il servizio e garantire. Con queste nuove assunzioni si rafforza la presenza del Trasporto pubblico locale sul territorio si migliorano le condizioni lavorative del personale e si risponde concretamente alle esigenze di mobilità sostenibile della città di Napoli. ANM continua nel percorso di rilancio e rinnovamento già avviato nel segno dell'efficienza e della qualità".

