A Napoli arriva Mr White: ridipinge i paletti stradali dalla sporcizia e dall’usura
Un "supereroe" che ripulisce i paletti stradali dalla sporcizia: Mister White, l'anonimo cittadino che, vestito di bianco, da tempo si sta adoperando in questa lunga battaglia, è tornato ad "apparire" stavolta in via Paolo Tosti, nel quartiere collinare del Vomero L'iniziativa sostenuta dagli attivisti del Vomero e in particolare da Fabio Procaccini, continua a ricevere il plauso dei cittadini, oltre che di Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha rilanciato in Rete alcuni dei video delle "imprese" di Mister White.
"Decoro, pulizia e ordine sono cose possibili con l'impegno di tutti, finanche quando il padrone di casa è totalmente assente", spiega Fabio Procaccini sui social, "non chiediamo alle persone di pulire e verniciare la città, chiediamo solo di non sporcarla e di rispettarla". Già in occasione del repulisti dei corrimano della scalinate di via Rodolfo Falvo, lo stesso Procaccini aveva spiegato:
Totalmente arrugginiti, mai manutenuti, logori, brutti, sporchi. Mr. WHTE, a lavoro a ferragosto, fa il suo dono ai bimbi che a settembre torneranno a scuola. L'anonimo cittadino, che si veste di bianco e si sostituisce, da mesi, al Comune ed alla Municipalità, lentamente sta restituendo decoro ai nostri marciapiedi facendo sparire la ruggine con smalto lucente che ha il sapore di nuovo. Mai una parola di ringraziamento dal Comune e dalla Municipalità ma un fiume in piena di affetto e gratitudine da tutti coloro che lo incontrano mentre è al lavoro. C'è chi gli porta una bottiglia d'acqua, chi un gelato, chi una tuta nuova e chi gli chiede un selfie. Questa è la forza che induce l'eroe in bianco a continuare nella sua mission.