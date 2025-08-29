A Napoli arriva Mr White: ridipinge i paletti stradali dalla sporcizia e dall’usura

Un "supereroe" che ripulisce i paletti stradali dalla sporcizia: Mister White, l'anonimo cittadino che, vestito di bianco, da tempo si sta adoperando in questa lunga battaglia, è tornato ad "apparire" stavolta in via Paolo Tosti, nel quartiere collinare del Vomero L'iniziativa sostenuta dagli attivisti del Vomero e in particolare da Fabio Procaccini, continua a ricevere il plauso dei cittadini, oltre che di Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che ha rilanciato in Rete alcuni dei video delle "imprese" di Mister White.

"Decoro, pulizia e ordine sono cose possibili con l'impegno di tutti, finanche quando il padrone di casa è totalmente assente", spiega Fabio Procaccini sui social, "non chiediamo alle persone di pulire e verniciare la città, chiediamo solo di non sporcarla e di rispettarla". Già in occasione del repulisti dei corrimano della scalinate di via Rodolfo Falvo, lo stesso Procaccini aveva spiegato: