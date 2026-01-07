A Napoli arriva il Verona: Fuorigrotta blindata, chiusa anche l’uscita della Tangenziale

Immagine di repertorio

A Napoli arriva l'Hellas Verona per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, e Fuorigrotta si prepara ad un match "blindato". La gara, infatti, vale il possibile "titolo" di Campione d'Inverno (al momento, l'Inter è davanti per un punto sul Milan e due sul Napoli), ed è il cosiddetto "giro di boa" che per i Campioni d'Italia è fondamentale non sbagliare, dal momento che domenica prossima si giocherà un attesissimo Inter-Napoli che può valere la svolta della stagione. Ma dal punto di vista dell'ordine pubblico, gli occhi sono tutti sul match di questa sera a Piazzale Tecchio.

La gara infatti è considerata ad alto rischio, tanto che le zone antistanti lo stadio Diego Armando Maradona saranno blindate. E non solo. "Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19:45″, si legge in una nota di Palazzo Salerno "e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita di Agnano". La decisione è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli. Massima attenzione anche al possibile arrivo di ultras veronesi a Napoli, da sempre in pessimi rapporti con quelli del Napoli. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, aveva già disposto per questo motivo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona, sempre sulla base di un provvedimento del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.