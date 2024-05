A Napoli arriva BIT il nuovo monopattino elettrico a noleggio con la targa

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli tornano i monopattini elettrici a noleggio. Il Comune ha dato l'autorizzazione al primo operatore che ha vinto il bando: si tratta di BIT Mobility, già presente in tante altre città italiane, come Firenze, Palermo e Bari, che sbarcherà nel capoluogo partenopeo con una flotta di 700 veicoli entro il mese di agosto. Un accordo di un anno, fino al 30 giugno 2025, per riportare i monopattini nelle strade di Partenope dopo un assenza di circa un anno.

Si tratta solo del primo operatore selezionato, perché il bando pubblico prevedeva un massimo di tre società, per un totale di 2.100 mezzi in tutta la città, 700 per ciascun operatore. Le altre due aziende, per le quali al momento si stanno ultimando i controlli, sono Voi technology Italia srl e Bird rides Italy srl.

Obbligo di assicurazione per i monopattini

La caratteristica dei nuovi monopattini è che dovranno rispettare regole più rigide rispetto al passato. Avranno la targa, non dovranno superare i 20 chilometri orari e ci sarà l'obbligo di assicurazione e di casco per chi ha meno di 18 anni. I mezzi torneranno a circolare dal Lungomare al centro storico, fino al Vomero. BIT ha sottoscritto l'assicurazione con la compagnia Generali Italia spa per RCT e RCO per tutta la flotta di 700 monopattini.

L'avvio del servizio è previsto entro due mesi e mezzo (75 giorni) dall'autorizzazione, che è stata pubblicata lunedì 27 maggio 2024. I monopattini elettrici, così come in passato, si potranno noleggiare con l'app, direttamente dallo smartphone. Il Comune di Napoli ha approvato l'anno scorso (delibera di giunta 187 dell'8 giugno) l’aggiornamento delle linee di indirizzo per svolgere servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici nel territorio comunale, andando a recepire anche le novità introdotte dal Codice della Strada.

Confermato anche il perimetro della zona dove non sarà possibile utilizzare i monopattini. Non sarà consentito usarli a Borgo Marinari, San Gregorio Armeno e nei parchi pubblici cittadini, se non espressamente autorizzati da apposito regolamento. I monopattini dovranno essere lasciati negli stalli riservati a scooter e motorini, prioritariamente, o nelle apposite rastrelliere.