A Napoli e provincia 142 nuovi carabinieri per l'estate, 85 resteranno in via definitiva Il comandante provinciale Scandone: "Con l'arrivo dei nuovi carabinieri potenziate le attività di prevenzione e di contrasto e aumentata la sicurezza per i cittadini"

A cura di Nico Falco

Tra la città di Napoli e la provincia sono entrati in servizio 142 nuovi carabinieri: serviranno a garantire un maggiore controllo, anche in ottica di prevenzione, sia per le crescenti esigenze di sicurezza dei cittadini, sia in risposta al boom turistico registrato anche quest'anno. Dei nuovi militari in servizio, 85 verranno integrati in via definitiva e resteranno quindi sul territorio, mentre gli altri 57 arricchiranno i reparti durante la stagione estiva.

L'obiettivo principale, spiega il Generale di Brigata Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, è di assicurare una maggiore visibilità delle forze dell'ordine e un controllo più stringente nelle aree critiche della città e della provincia: "L'arrivo di questi nuovi carabinieri ci consente di intensificare le attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità, migliorando così la percezione di sicurezza tra i cittadini".

L'operazione rientra in una strategia adottata dall'Arma a livello nazionale per potenziare la presenza sul territorio e rispondere alle esigenze della stagione estiva. I nuovi 142 carabinieri verranno dislocati nei punti nevralgici del capoluogo e nelle località turistiche della provincia, per assicurare interventi tempestivi in caso di emergenze. Aggiunge il generale Scandone:

L'arrivo di questi nuovi carabinieri ci permetterà di intensificare le attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità con lo scopo di fornire maggiore sicurezza ai cittadini, che possono sentirsi più incentivati a diventare parte integrante del tessuto attivo del territorio, specie nelle aree grigie dove la criminalità può tentare passi in avanti.