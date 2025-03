video suggerito

Blitz antidroga a Napoli: il titkoker Papusciello ricercato dai carabinieri, indagato sacerdote Operazione antidroga dei carabinieri tra le province di Napoli e Salerno; ordinanza per 51 indagati: 15 in carcere, 17 ai domiciliari e per 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A cura di Nico Falco

C'è anche il tiktoker Papusciello, al secolo Antonio Gemignani, tra i destinatari dell'ordinanza eseguita dai carabinieri questa mattina, 6 marzo, nei confronti di 51 indagati, ritenuti coinvolti in un traffico di stupefacenti tra le province di Napoli e di Salerno. L'operazione è scattata questa mattina, in campo oltre 200 militari del Gruppo di Torre Annunziata. Secondo le ricostruzioni il giro di affari valeva 8 milioni di euro, per lo spostamento della droga (acquistata tramite corrieri provenienti da Roma e da Napoli) venivano usate delle automobili con scomparti segreti. È stata ricostruita l'operatività di 15 piazze di spaccio e, nel corso delle indagini, sono stati sequestrati 19 chili di cocaina e oltre 500mila euro in contanti.

Chi è il tiktoker Papusciello

Antonio Gemignani è piuttosto noto nel panorama social locale: su Tiktok conta quasi 150mila follower e oltre un milione e mezzo di like. La sua popolarità lo aveva portato anche come ospite in diverse trasmissioni televisive, come il "Peppy Night Fest", condotto da Peppe Iodice,

Il 47enne di Torre Annunziata è attualmente irreperibile. È accusato di due episodi di cessione di stupefacente, in particolare di cocaina, che avrebbe venduto insieme al nipote, Nino Gemignani, oltre che di avere incassato del denaro proveniente dalla vendita di droga; per il titkoker il pm aveva richiesto il carcere ma il gip, non ritenendo sufficienti gli indizi relativi all'accusa di avere ricevuto il denaro, e valutando le due cessioni, ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In sede di interrogatorio, "Papusciello" ha negato gli addebiti e si è detto non a conoscenza dei traffici illeciti di Nino Gemignani e di Antonio Panariello, anche lui suo parente ed entrambi ritenuti quelli che si occupavano dell'approvvigionamento della droga; in merito a specifiche frasi che gli sono state contestate, Antonio Gemignani ha risposto di non ricordarle.

Indagato un sacerdote per favoreggiamento

Tra gli indagati (non raggiunto da misura cautelare) figura anche un sacerdote di Torre Annunziata. I fatti risalgono al 2022, avrebbe aiutato Nino Gemignani che, all'epoca, era stato ammesso al beneficio della messa in prova presso la sua parrocchia, dove avrebbe dovuto svolgere volontariato. L'uomo, però, si sarebbe limitato soltanto a firmare i registri, col placet de prete, che lo avrebbe rassicurato e coperto per poi attestare, falsamente, lo svolgimento dell'attività.

Nei confronti del sacerdote (così come per altri indagati) il gip non ha ritenuto di emettere misura cautelare, rigettando la richiesta del pm, tenendo conto della personalità, del tempo trascorso dai fatti e del modesto numero di reati contestati.