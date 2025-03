video suggerito

Ladro al cimitero ruba rosari, statuine e una penna regalata da una bimba al nonno morto: denunciato Accade a Palma Campania, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo di 42 anni, sorpreso a rubare da alcune tombe nel locale cimitero.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era al cimitero, ma non stava pregando per un suo parente defunto: a Palma Campania, nella provincia di Napoli, un uomo di 42 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a rubare nel locale camposanto. I carabinieri sono infatti intervenuti presso il cimitero e hanno sorpreso il 42enne, di origini cingalesi, mentre era chino su una tomba: come detto, però, l'uomo non era intento a pregare, bensì a smontare dal suo basamento una statua raffigurante Padre Pio di 30 centimetri, interamente in argento.

Alla vista dei militari dell'Arma, l'uomo non ha tentato nemmeno la fuga, ma si è subito arreso all'evidenza: i carabinieri hanno così perquisito il suo zaino, rinvenendo circa 40 rosari, nonché decine di collanine, medagliette e alcune statuette, tutti oggetti portati via dalle tombe del cimitero; addirittura, l'uomo aveva rubato anche una penna rosa con un pupazzo, presumibilmente donata da una bambina al nonno defunto. Pertanto, al termine del controllo, i militari dell'Arma hanno proceduto a denunciare il 42enne alla competente Autorità Giudiziaria, mentre tutto il materiale trafugato è stato recuperato e sarà sistemato nuovamente al proprio posto.