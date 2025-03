video suggerito

Kalashnikov, bombe e pistole in un garage e in casa: arsenale sequestrato a Boscoreale, due arresti La scoperta dei carabinieri, che hanno notato la presenza di due uomini in un garage a Boscoreale, nella provincia di Napoli: sequestrato un ingente quantitativo di armi.

A cura di Valerio Papadia

Un vero e proprio arsenale quello sequestrato dai carabinieri a Boscoreale, nella provincia di Napoli. I militari della locale stazione, mentre effettuavano un servizio notturno volto alla prevenzione e alla repressione dei reati, si sono imbattuti in due persone, che stavano trafficando all'interno di un garage in via Sardoncelli; i due uomini, un 48enne e un 42enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, appaiono subito nervosi e così i carabinieri decidono di approfondire il controllo e perquisiscono il box auto, di proprietà del 48enne, nonché le case dei due uomini, scoprendo l'ingente quantitativo di armi, tra cui fucili, pistole e anche ordigni.

Nella fattispecie, i militari dell'Arma, all'interno del garage hanno rinvenuto e sequestrato una pistola Arminius calibro 38 special con matricola abrasa e carica, che il 42enne nascondeva sotto la maglia; una pistola mitragliatrice MP5 calibro 9 con il caricatore pieno di 24 proiettili; una pistola Walther Ppx calibro 9 con matricola abrasa e carica di 7 proiettili; una pistola Glock calibro 9, anch'essa con matricola abrasa, con 15 proiettili nel caricatore. E ancora, all'interno del garage, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 bombe artigianali del peso di 140 grammi ciascuna, una pistola a salve, 204 proiettili di vario calibro e 169 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa anche alle abitazioni dei due uomini, nelle quali i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato un kalashnikov con due caricatori pieni, per un totale di 51 proiettili, 10 grammi di cocaina e 53 grammi di hashish. Le due persone sono state arrestate; proseguono le indagini dei carabinieri per verificare se le armi sequestrate siano state utilizzate in recenti fatti di sangue o altri delitti.