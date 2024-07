video suggerito

A Napoli le dinamiche degli incidenti ricostruite in 3D: i nuovi strumenti della Polizia Municipale Sono stati presentati i nuovi strumenti in dotazione alla Polizia Municipale per effettuare i rilievi in caso di incidenti: gli agenti utilizzeranno software in 3D per misurazioni più precise.

A cura di Valerio Papadia

Sono state presentate oggi, all'esterno di Palazzo San Giacomo, le nuove dotazioni della Polizia Municipale di Napoli per i rilievi in caso di incidenti stradali: gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale, infatti, potranno contare di una ricostruzione in 3D per comprendere meglio la dinamica di quanto accaduto. Il sistema, denominato iCam3D, insieme al software IncidenteOnLine, permetterà ai poliziotti di ricostruire tempestivamente la scena in cui è avvenuto l'incidente; con le nuove strumentazioni, anche il Rapporto di Incidente Stradale (RIS) sarà prodotto in maniera digitale.

Agli agenti in dotazione anche kit per segnalare gli incidenti

Per la ricostruzione degli incidenti in 3D, i poliziotti avranno in dotazione 5 tablet. Inoltre, gli agenti di tutte le Unità della Polizia Municipale napoletana avranno in dotazione un kit di segnaletica temporanea di emergenza, composto da pannelli di segnalazione, bandierine fluorescenti e lampeggiatori crepuscolari, grazie ai quali potranno segnalare in maniera più efficace l'incidente agli altri automobilisti. Per le nuove dotazioni, l'amministrazione comunale partenopea ha speso circa 300mila euro del Fondo Sicurezza Urbana erogato dal Ministero dell’Interno.

"Abbiamo colto le opportunità del Fondo Sicurezza del Ministero dell’Interno per fare grossi investimenti per la Polizia Locale – ha spiegato Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale –. Oltre a migliorare l’attività dell’Infortunistica Stradale con la nuova strumentazione tecnologica, tutelando in questo modo gli utenti della strada, abbiamo anche potenziato la capacità tecnologica della sala operativa. A breve, inoltre, rinnoveremo il parco macchine, migliorando le condizioni operative. Un ulteriore investimento riguarda, poi, la polizia ambientale che potrà effettuare un monitoraggio dei punti critici in cui si verificano sversamenti illeciti di rifiuti".

Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale di Napoli, ha invece dichiarato: "Oltre a collaborare con gli uffici tecnici nell’attività di prevenzione degli incidenti, la Polizia Locale interviene 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in caso di incidente insieme al Servizio Traffico e Viabilità. Ogni anno sono circa cinquemila questi interventi, metà dei quali riguarda incidenti con feriti. Purtroppo, lo scorso anno abbiamo registrato anche 35 persone decedute, mentre quest’anno sono state già 16 le vittime. L’Infortunistica Stradale, che è un reparto di eccellenza diretto dal sottotenente Vincenzo Cirillo, si è dotato di nuovi strumenti tecnologici per mettere subito in sicurezza la zona interessata, ridurre al minimo i tempi di rilevamento degli incidenti e avere una maggiore precisione nella ricostruzione".