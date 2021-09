A Napoli 567 medici e infermieri no-vax: 1 su 10 non è vaccinato e ora rischia il posto di lavoro Sono 567 i dipendenti dell’Asl Napoli 1 Centro per i quali è scattata l’istruttoria dell’Unità Operativa di Epidemiologia, perché non vaccinati contro il Covid19, su circa 6mila dipendenti in totale: quasi uno su dieci. Ci sono anche dirigenti medici dell’Ospedale del Mare. Bocciate 35 giustifiche. Scattano le diffide dell’Asl, rischiano la sospensione.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 567 i dipendenti dell'Asl Napoli 1 Centro per i quali è scattata l'istruttoria dell'Unità Operativa di Epidemiologia, perché non vaccinati contro il Covid19, su circa 6mila dipendenti in totale: quasi uno su dieci. Tra questi anche dirigenti medici di ospedali importanti, come l'Ospedale del Mare, il San Paolo e il Pellegrini, medici di famiglia, pediatri, infermieri, farmacisti, tecnici di laboratorio, ma anche psicologi e sociologi- Solo 43 non si sono vaccinati perché non rientravano nell'obbligo, come prevede la normativa per casi particolari di salute. Mentre 35 hanno presentato una giustificazione che però non è stata accolta. Per chi non si è ancora vaccinato nelle prossime ore partiranno gli inviti alle somministrazioni e quindi, in caso di inadempienza,, col rischio della sospensione dal lavoro.

È quanto emerge dal report dell'Asl Napoli 1 Centro relativo alle istruttorie dell'Unità Operativa di Epidemiologia sui cosiddetti No Vax nel personale medico e infermieristico, pubblicato oggi, 1 settembre 2021, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. Sui 567 dipendenti dell'ASL Napoli 1 Centro non vaccinati, quindi, 43 non rientrano nell'obbligo, 291 sono residenti in altre Asl e per questi si attendono gli approfondimenti delle Asl competenti.

Di seguito il report

I dipendenti dell'ASL Napoli 1 Centro non vaccinati residenti nell'Asl 1, quindi, sono 233, di questi:

43 sono in corso accertamenti che la notifica sia andata a buon fine

75 si sono alla fine vaccinati

20 adesioni a vaccinarsi (convocati per venerdì 3 settembre)

24 accolte giustificazioni

1 deceduto

35 non hanno riscontrato

12 professioni sanitarie (infermieri, tecnici, ecc.): 1 Assistenza Anziani, 1 Dipartimento di Prevenzione, 1 DSb 27, 1 P.O. Loreto mare, 2 P.O. dei Pellegrini, 1 ex P.O. San Gennaro, 5 P.O. San Paolo

1 guardia medica

7 dirigenti medici (1 Dipartimento Assistenza Ospedaliera, 1 Dipartimento Salute Mentale, 1 DSb 33, 1 P.O. Ospedale del mare, 1 P.O. dei Pellegrini, 2 P.O. San Paolo)

2 dirigenti veterinari

3 medici di medicina generale/pediatri di libera scelta

6 specialisti ambulatoriali

2 dirigenti psicologi

1 dirigente farmacista

1 dirigente sociologo

Per tutti costoro si procederà ad invitare formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARSCoV-2 comunicando l’avvenuta vaccinazione entro 5 giorni dalla notifica; in mancanza si procederà ai sensi di quanto disposto dal comma 6 art. 4 D.L. 44/2021.

Le giustifiche bocciate

Le giustificazioni prodotte non ritenute accoglibili sono state 35, così divise:

12 professioni sanitarie (infermieri, tecnici, ecc.): 1 Assistenza Anziani, 1 Dipartimento di Medicina Territoriale, 1 Dipartimento di Prevenzione, 1 Dipartimento di Salute Mentale, 1 P.O.Ospedale del mare, 2 P.O. dei Pellegrini, 3 P.O. San Giovanni Bosco, 1 PSI Napoli Est, 1 Servizio Medicina Penitenziaria

3 guardia medica

7 dirigenti medici (1 Dipartimento Assistenza Ospedaliera, 1 Dipartimento di Prevenzione, 1 DSb 26, 1 P.O.San Giovanni Bosco, 2 P.O. San Paolo, 1 PSI Loreto Crispi)

1 dirigenti biologo

1 dirigenti veterinari

4 medici di medicina generale/pediatri di libera scelta

4 specialisti ambulatoriali

3 Oss – Operatori Socio-Sanitari

Per tutti costoro si procederà ad invitare formalmente gli interessati a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARSCoV-2 comunicando l’avvenuta vaccinazione entro 5 giorni dalla notifica; in mancanza si procederà ai sensi di quanto disposto dal comma 6 art. 4 D.L. 44/2021.