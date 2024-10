A Napoli 3.365 incidenti stradali in 10 mesi, 21 mortali e 61 feriti gravi: arrivano semafori e strisce pedonali

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arrivano nuovi semafori e strisce pedonali rialzate per scongiurare gli incidenti stradali. Il Comune ha a disposizione 1,2 milioni di euro per potenziare la sicurezza della viabilità. Soldi che saranno utilizzati per la realizzazione di 19 attraversamenti pedonali rialzati sulle strade dove si sono verificati gravi incidenti, nei quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Arenaccia, Pianura, Ponticelli, Chiaia, Mergellina e nel Centro Storico.

Ulteriori 33 attraversamenti pedonali sono previsti nell’ambito di un progetto cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un impegno di spesa di circa 900mila euro in tutte le Municipalità cittadine che prenderà avvio a fine del corrente anno. Inoltre, saranno stanziati dal comune di Napoli ulteriori fondi, fino alla concorrenza dell’importo di 300mila euro per attraversamenti pedonali rialzati con impianti semaforici in corrispondenza degli stessi.

Il report degli incidenti stradali a Napoli in Prefettura

Il tema è stato affrontato in Prefettura oggi a Napoli, nel corso della riunione della Segreteria tecnica dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale convocata dal Prefetto Michele di Bari. Hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’ordine con la Polizia stradale, del Comune di Napoli con la Polizia locale, dell’ACI, dell’Ufficio scolastico regionale, dell’ANSFISA Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Una riunione che arriva all'indomani di due incidenti mortali avvenuti negli ultimi giorni: uno sabato sera a Fuorigrotta, in cui ha perso la vita un 74enne, l'altro martedì mattina a via Marina, dove è morta una mamma di 42 anni che rientrava a casa dopo aver accompagnato i due figli a scuola.

Dall’esame dei dati sul fenomeno forniti dall’Area Sicurezza Polizia locale del Comune di Napoli – è emerso che – a partire dal 9 gennaio 2024, data dell’investimento di una coppia di anziani sulle strisce pedonali in pieno centro – i sinistri stradali rilevati risultano essere 3.365, di cui 61 con lesioni gravi o con prognosi riservata e 21 incidenti mortali che hanno interessato 8 tra automobilisti e motociclisti, 12 pedoni e di una ciclista. Tutti gli eventi sono attribuibili all’alta velocità e ai comportamenti scorretti degli automobilisti.

I lavori del Comune per migliorare le strade

Il Comune di Napoli ha anche proceduto alla riqualificazione di strade del quartiere Posillipo ed ha completato il progetto della rimozione dei new jersey in un’importante cittadina che rappresentava un pericolo per la viabilità.

Si è concordato sull’importanza di istituzionalizzare l’insegnamento della educazione alla sicurezza stradale nelle scuole anche con progetti pilota dell’Ufficio scolastico regionale, l’ACI, le Forze dell’Ordine e delle associazioni che si dedicano alla diffusione tra i giovani della consapevolezza della necessità del rispetto delle norme del Codice della strada e di una “guida sicura”.

Al riguardo, nel quadro del protocollo sottoscritto a livello nazionale tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ACI in materia, la Direzione scolastica regionale ha già avviato le iniziative finalizzate alla stipula di uno strumento pattizio a livello provinciale con l’ACI, IL Comune capoluogo e la Polizia Stradale per inserire, nell’orario riservato all’insegnamento dell’educazione civica, la materia dell’educazione stradale. Gli insegnanti saranno a loro volta destinatari di specifica formazione, unitamente alla Consulta degli studenti. Il Tavolo proseguirà la propria attività di monitoraggio ed impulso di tutte le iniziative programmate.