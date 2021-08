A Napoli 159 nuovi contagi Covid, i ricoverati in intensiva raddoppiati in 4 giorni Sono 1252 i cittadini residenti a Napoli positivi al Coronavirus al momento. di questi 159 sono risultati contagiati nelle ultime 24 ore, su 1.420 tamponi molecolari eseguiti, con un tasso di positività dell’11,20%, nettamente superiore all’8,76% regionale. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 1252 i cittadini residenti positivi al Coronavirus al momento nella città di Napoli, di questi 159 sono risultati contagiati nelle ultime 24 ore, di cui 35 sintomatici (20,30%) e 124 asintomatici (77,70%), su 1.420 tamponi molecolari eseguiti, con un tasso di positività dell'11,20%, nettamente superiore all’8,76% regionale. Questi i dati dell’Asl Napoli 1 Centro, aggiornati a oggi giovedì 5 agosto 2021. Sono 52 invece i guariti e non si registrano deceduti.

Dei 159 nuovi positivi uno è stato ricoverato in ospedale, 2 in terapia intensiva, mentre altri 156 sono in isolamento domiciliare. A Napoli dall’inizio della pandemia si contano 76.766 contagiati, mentre i guariti sono 73.525. Al momento 62 pazienti si trovano ricoverati in area medica, mentre sono 13 i ricoverati in terapia intensiva (lunedì erano 7). Altri 1177 pazienti sono in isolamento domiciliare. I morti per Covid19 a Napoli sono 1976. I pazienti che sono stati assistiti a domicilio dall’inizio della pandemia sono stati 3192, attualmente sono 60 (lunedì erano 49).

Ad oggi 24 pazienti sono ricoverati in degenza nel Covid Center del Loreto Mare, uno in più rispetto a ieri, 7 sono in terapia sub-intensiva, uno in più rispetto a ieri, mentre due sono ricoverati in intensiva. Al Covid Residence dell’Ospedale del Mare 10 sono in degenza, tre in meno rispetto a ieri.

Continua la campagna di sensibilizzazione a sottoposti alla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus: ecco che allora l'Asl Napoli 1 Centro ha organizzato altri 5 giorni di open day per ricevere la prima dose del vaccino a mRNA Pfizer. Come precisa l'Asl, la seconda dose è stabilita a 21 giorni dalla prima: l'open day è aperto a tutte le fasce d'età, naturalmente senza l'iscrizione sull'apposita piattaforma regionale. Le date previste per questo nuovo open day sono quelle del 12, 17, 19, 23 e 24 agosto, nei centri vaccinali della Mostra d'Oltremare, della Fagianeria del Bosco di Capodimonte e della Stazione Marittima.