A Marechiaro spunta anche la barchetta-bar abusiva: era ancorata illegalmente alla scogliera Carabinieri e Capitaneria di Porto hanno scoperto l’ennesimo lido abusivo a Marechiaro, dotato anche di barchetta-bar del tutto sprovvista delle necessarie autorizzazioni per cibi e bevande.

A cura di Valerio Papadia

La barchetta–bar sequestrata a Marechiaro

Ancora controlli delle forze dell'ordine a Marechiaro. Ancora un lido abusivo scoperto nel tratto di mare del quartiere Posillipo. Questa volta, però, i carabinieri hanno scoperto anche una barchetta adibita del tutto abusivamente a bar, che era ancorata altrettanto abusivamente alla scogliera con dei picchietti di acciaio: il lido e l'imbarcazione abusivi sono stati sequestrati, mentre quattro persone sono state denunciate.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli, unitamente al personale della Capitaneria di Porto di Napoli, hanno effettuato numerosi controlli in località cosiddetta "Scoglione". Durante le operazioni i militari hanno accertato che era stata occupata abusivamente un'area demaniale dell'arenile, nella quale erano stati posizionati 10 ombrelloni e 130 sedie sdraio e lettini, che venivano illecitamente noleggiate da quattro persone: si tratta di un 73enne napoletano, dei suoi due figli di 48 e 36 anni e di un cittadino senegalese di 40 anni, che sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per occupazione di suolo demaniale e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Gli ombrelloni e le sdraio sequestrati a Marechiaro

Proprio durante i controlli nel lido abusivo i carabinieri hanno scoperto la barchetta, utilizzata come un vero e proprio bar galleggiante. Oltre ad essere sprovvista di qualsivoglia autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande, la barca era ancorata illecitamente agli scogli: l'imbarcazione, così come sdraio e ombrelloni, sono stati sequestrati dai militari.