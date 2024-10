video suggerito

A Ischia vertice della Polizia Locale, il sindacato: “Ecco come ridurre gli incidenti stradali sull’isola” Vertice sulle operazioni di polizia giudiziaria e sulle strategie per la sicurezza urbana nell’isola di Ischia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Vertice del sindacato Csa di Polizia Locale sull'Isola di Ischia, con la partecipazione di Operatori di Polizia Locale appartenenti a diversi comuni dell'Isola verde. Al centro del convegno le strategie per "ridurre gli incidenti stradali sull'Isola Verde e le novità in materia di polizia giudiziaria". Il meeting si è tenuto nella biblioteca comunale Antoniana, organizzato dal CSA, il più rappresentativo sindacato di categoria della Regione Campania.

Il vertice della polizia locale a Ischia

Tema dell'incontro, programmato dai referenti sindacali locali Giovanni Iorio e Thomas Dinolfo, e sviscerato dal Comandante Luigi De Simone, in forza presso la Polizia Municipale di San Marco Evangelista (CE), è stato rivolto all'attività di polizia giudiziaria alla luce della Riforma Cartabia che ha stabilito diverse modifiche in campo penale volte allo snellimento del sistema giudiziario, soprattutto durante la fase delle indagini preliminari; attività che riguardano il personale della polizia locale in termini di acquisizione di denunce, esposti, sommarie informazioni, istanze da parte dei cittadini, notifiche di atti di carattere giudiziario. Una giornata quindi anche di formazione professionale e sindacale dedicata al personale della Polizia Locale dell'isola.

La platea, inoltre, moderata dai componenti del Coordinamento Polizia Municipale di Napoli Pasquale D'Ascoli e Veronica Gioia, si è confrontata anche sui temi sindacali della contrattazione nazionale ed integrativa, nonché sull'adeguato e migliorativo sistema di impiego dei dipendenti per rendere il miglior servizio possibile, secondo le linee politiche dettate dalle rispettive Amministrazioni comunali, ai cittadini ed agli utenti dell'Isola.

Antonio D'Amato, Coordinatore Polizia Municipale Napoli, ha commentato:

"Questi momenti di aggregazione sono indispensabili per il confronto, l'uniformità d'applicazione degli istituti, la ricerca di soluzioni e la crescita professionale e sindacale dei lavoratori. Solo lavoratori formati, equipaggiati e coordinati possono fornire una concreta risposta alle tante e variegate esigenze dei cittadini. Il CSA si propone di contribuire e collaborare, unitamente alle Amministrazioni, per dare sostanza e risposte a tali esigenze".