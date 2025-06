video suggerito

A Fuorigrotta un nuovo centro sportivo con 14 campi da tennis, calcetto, padel e bar: come sarà Progetto per riqualificare l’area dell’ex Rama Club: piano per una concessione di 12 anni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il progetto dei nuovi campi da tennis a Fuorigrotta

A Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, potrebbe presto rinascere un centro sportivo con campi di tennis, calcetto, padel, beach tennis e bar. Si tratta del piano per riqualificare a adeguare l'impianto di viale IV Giochi del Mediterraneo 30, ex Rama Club, per l'attività ludica e professionale. Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato presentato dalla neonata società ASD Sport Life e prevede un investimento di 1,2 milioni di euro, oltre a osti di gestione per 4,9 milioni e canone annuo al Comune di 48mila euro più Iva, con una concessione per la riqualificazione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria per 12 anni del valore complessivo di 6,6 milioni.

A Fuorigrotta un nuovo centro di aggregazione per sport e giovani

Il progetto arriva domani, 10 giugno 2025, in consiglio comunale a Napoli. L'aula dovrà esprimersi sulla delibera 397 sul riconoscimento dí pubblico interesse della proposta. L'idea è quella di creare un nuovo polo ricreativo e dello sport sia amatoriale che professionale, rivolto anche e soprattutto ai giovani. Un nuovo centro di aggregazione per andare ad arricchire il quartiere di Fuorigrotta, dove già sono presenti lo Stadio Diego Armando Maradona, teatro delle gare casalinghe della SSC Napoli, il PalaEldo-PalaBarbuto, che oggi ospita le gare casalinghe del Napoli Basket, la Piscina Felice Scandone, la principale struttura per il nuoto e per la pallanuoto della città, che ospita inoltre i match casalinghi della Posillipo e della Canottieri Napoli, oltre alla sede e la succursale del complesso polisportivo CUS Napoli dove si allena il gruppo sportivo giovanile delle Fiamme Oro. Senza contare le altre attrazioni che l'hanno resa nota nel divertimento napoletano: Edenlandia, Maxicinema The Space, lo zoo di Napoli, il Bowling Oltremare, il PalaPartenope, la Mostra d'Oltremare.

Il grande complesso del tennis a Napoli nato negli anni '60

Ma qual è la storia del complesso tennistico di Fuorigrotta? Il progetto di gestione della struttura di Viale IV Giochi del Mediterraneo parte da investimenti di riqualificazione di una struttura che necessita di alcuni adeguamenti, a partire dalla sua destinazione urbanistica ed il coerente accatastamento. Il complesso fu realizzato dal Coni alla fine degli anni ’60. La nuova iniziativa si propone con una continuità col recente passato, ed il soggetto destinatario, ASD Sport Life, sebbene di nuova costituzione, aggrega stakeholders che si lasciano apprezzare per la esperienza e competenza e soprattutto per risultati ottenuti sia in termini sportivi che sociali.

Il cuore della scuola di avviamento sportivo si sviluppa su tre cardini fondamentali: la Scuola Tennis, da anni la migliore del Centro-Sud e tra le migliori in Italia; il Settore Tecnico, fiore all’occhiello delle attività in Accademia; l’Alta Specializzazione e la Programmazione Individualizzata che rappresentano una delle offerte tecniche più importanti e prestigiose della struttura.

Il progetto di fattibilità tecnico economica nasce dall’intento di riqualificare un’area attrezzata per il gioco e lo sport, dotata di campi di tennis, padel, beach tennis e campo di calcio a cinque, oltre edificio dedicato ad uffici e spogliatoi, parcheggi ed aree esterne, alle normative urbanistiche, sportive, energetiche ed in generale alle normative vigenti.