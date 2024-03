A Fuorigrotta riapre via Consalvo, lavori finiti dopo due mesi: è stata riasfaltata La strada di Fuorigrotta riaprirà alle ore 17,00 di sabato 23 marzo 2024, dopo 66 giorni. Cosenza: “Riasfaltata tutta la carreggiata” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Fuorigrotta riapre via Consalvo dopo oltre due mesi di chiusura, dopo il crollo delle fognature avvenuto il 18 gennaio scorso. Dopo i primi interventi di messa in sicurezza, si è capito che il problema fosse più grave del perimetro. La condotta fognaria presentava ammaloramenti in più punti, per circa 250 metri, e andava sostituita. Le riparazioni si sono concluse in breve tempo e la strada è stata completamente riasfaltata. Sarà riaperta alla circolazione oggi, sabato 23 marzo 2024, dopo 66 giorni. Lo annuncia il Comune di Napoli in una nota: "Stasera riapre al traffico via Consalvo, chiusa dal 18 gennaio scorso, dove è stata sostituita una condotta fognaria importante, collassata, con interventi sia sul collettore profondo che su quello superficiale". Procedono a ritmo serrato le attività nei cantieri delle voragini aperte nelle scorse settimane tra Fuorigrotta e Vomero.

Cosenza: "Riasflatata tutta la strada"

L'Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza ha commentato:

"Entro le 17 di oggi verrà riaperto al traffico il tratto di via Consalvo che era stato necessario chiudere per consentire i complessi lavori di sostituzione del manufatto fognario esistente, per una tratta di circa 250 metri, con un una nuova tubazione in ghisa sferoidale del diametro interno di 1 metro. La strada viene inizialmente riaperta, come di consueto, dopo aver posato il resistente strato in binder onde consentire, nel più breve tempo possibile, il ripristino della circolazione. Una volta ultimata la pavimentazione dei marciapiedi, si procederà in seguito alla posa (in notturna per minimizzare i disagi) dello strato di usura della pavimentazione stradale ed alla tracciatura della segnaletica stradale definitiva" ha spiegato l'assessore Cosenza che ha poi rivolto "un ringraziamento, per il prezioso lavoro, ai tecnici e alle maestranze ABC, in collaborazione con i servizi tecnici comunali, ed al Presidente della Municipalità 10, Carmine Sangiovanni, per il supporto reso in queste settimane per informare la cittadinanza sull'avanzamento delle attività".