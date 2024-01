Cedono le fogne in via Consalvo a Fuorigrotta: cittadini senz’acqua, chiuso un tratto di strada A comunicarlo è l’Abc, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e per individuare le cause del cedimento della rete fognaria, ancora sconosciute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Problemi idrici, e di viabilità, a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli: nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 gennaio, si è verificato il cedimento di una canalizzazione fognaria in via Consalvo. A renderlo noto, in un comunicato, è l'Abc – la società che gestisce il servizio idrico a Napoli – i cui tecnici si sono recati sul posto e stanno lavorando per rimediare al guasto sulla rete fognaria e per determinare le cause del cedimento, che al momento non sono state ancora individuate. A causa del crollo del collettore fognario, si è reso necessario interrompere la fornitura idrica nella zona: fino a quando il guasto non sarà ripristinato, i residenti sono dunque senz'acqua.

Chiuso un tratto di via Consalvo: la viabilità alternativa

Non solo. Sul posto, oltre ai tecnici di Abc, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno disposto la chiusura del tratto stradale in cui si è verificato il cedimento, vale a dire quello di via Consalvo compreso tra via Caravaggio e via Bixio. Pertanto, le auto che percorrono in salita via Consalvo vengono deviate su via Bixio, mentre chi sopraggiunge da Soccavo viene deviato su via Terracina o su via Caravaggio.