A Fuorigrotta chiude lo svincolo della Tangenziale in occasione di Napoli-Juventus

Lo svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso in entrambe le direzioni a partire dalle 21.45 di domenica 7 settembre "e fino a cessate esigenze". Lo fa sapere la Prefettura di Napoli, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La decisione è stata presa per prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Juventus, in programma alle 20.45 di domenica. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e da Capodichino, l'uscita consigliata è quella di Agnano.

Primo incrocio con Spalletti da avversario al Maradona

Il match si preannuncia incandescente per tante ragioni, e non solo di classifica: i Campioni d'Italia, infatti, si trovano in testa alla classifica, precedendo gli ospiti bianconeri di soli 5 punti. A questo si unisce la doppia sfida in panchina tra cui "simboli": il tecnico del Napoli Antonio Conte, storica bandiera bianconera, e il tecnico della Juventus Luciano Spalletti, protagonista del terzo scudetto vinto due anni fa che torna allo stadio di Fuorigrotta per la prima volta da avversario. Il tutto senza dimenticare la storica rivalità tra Napoli e Juventus, fatta di quasi 200 precedenti tra campionato, coppe e perfino in competizioni europee.

Linea 2 metro: 15 corse extra dopo il match

Se la Tangenziale di Fuorigrotta sarà dunque chiusa al traffico in entrata ed uscita, aumenteranno invece le corse della Linea 2 della Metropolitana partenopea, gestita da Trenitalia. Saranno 15 le corse in più da Napoli Campi Flegrei, per un totale di oltre 7.300 posti aggiuntivi: undici corse partiranno dalla stazione Napoli – Campi Flegrei in direzione di Napoli San Giovanni-Barra, altre quattro in direzione di Pozzuoli. Corse che aiuteranno dunque il deflusso al termine della partita. "Per evitare code è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno", fanno sapere da Trenitalia, "Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security e sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza". Da tenere a mente, inoltre, che la stazione di Piazza Leopardi resterà chiusa dalle 22.30, mentre la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.