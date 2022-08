A fuoco balle di fieno trasportate dal tir, le fiamme avvolgono tutto il carico Veicolo con carico incendiato, chiusa strada “delle Puglie” A Scalo di Savignano e Greci, in provincia di Avellino.

A cura di Redazione Napoli

All'alba di oggi, mercoledì 30 agosto, intorno alle 5.30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda supportata anche da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, è dovuta correre nel centro di Savignano Irpino, sulla SS 920 Strada Statale delle Puglie, per un incendio che ha interessato un autotreno in transito che trasportava balle di fieno. Si tratta ovviamente di materiale altamente infiammabile: il fieno altro non è che erba essiccata al sole, raccolta e immagazzinata in balle cilindriche ai fini di alimentare determinati animali.

Le fiamme che hanno avvolto il pesante automezzo proveniente dal comune di Troia in provincia di Foggia e diretto nel Casertano, sono ancora in corso di spegnimento. L'autista oltre un comprensibile spavento non ha subito nessuna conseguenza, riuscendo a scappare dall'abitacolo.