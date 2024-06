video suggerito

A Capri manca ancora l’acqua: vietato l’arrivo di tutti i turisti sull’isola Capri è senz’acqua causa guasto idrico e vieta l’accesso ai turisti: possono sbarcare solo i residenti. All’origine del disagio l’esplosione di una conduttura a Castellammare di Stabia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'isola di Capri oggi è senz'acqua. E il sindaco Paolo Falco ha vietato l'accesso ai turisti con una ordinanza urgente: da stamane sull'isola Azzurra possono sbarcare solo i residenti, ma non i turisti. Il motivo è logico: senza acqua è impossibile garantire i servizi essenziali per migliaia di persone che quotidianamente si recano sull'isola in alta stagione. Al momento l'acqua è erogata ancora nella maggior parte dell'isola grazie ai serbatoi che tuttavia, senza rifornimenti si esauriranno a breve. Risultano a secco alcune zone di Anacapri. Il primo cittadino dell'isola Azzurra parla di «situazione igienico sanitaria esplosiva».

Dunque il sindaco ha disposto il divieto di sbarco per i non residenti «fino a cessata emergenza». Chi fa il "furbo" viene imbarcato a spese proprie e «rimandato al territorio di provenienza» si legge nella singolare ordinanza che Fanpage.it ha potuto visionare. Viene allertata la vigilanza della Polizia Municipale caprese ai principali punti d'approdo dell'isola del Golfo di Napoli. Le conseguenze del divieto di sbarco per i turisti sono il caos al molo Beverello di Napoli, dove molti col biglietto alla mano, arrabbiati per il disagio, chiedono rimborsi o ticket per tratte diverse: Procida e Ischia in primis. Le altre due principali isole del Golfo, infatti, non attingono acqua dall'area Sorrentina bensì da quella Flegrea, dove non ci sono problemi alle condotte.

L'ordinanza anti sbarchi

Dalla Gori, la società idrica che gestisce il servizio sul comune isolano, confermano che tutto nasce giovedì scorso, quando è esploso un tratto della condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e Capri, all'altezza della Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia. Si legge nella nota di Gori: «Sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio».

I lavori di riparazione, si giustifica Gori «sono stati completati nei tempi previsti. Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell'intera isola di Capri».