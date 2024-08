video suggerito

A Capri boe illegali per yacht e motoscafi e lavoro nero, raffica di multe. Sanzioni anche per la Grotta Azzurra Denunciate tre persone per occupazione abusiva di demanio marittimo. L’ormeggio abusivo scoperto a Marina Grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto nel mare di Capri: fioccano le multe per le boe illegali nello specchio d'acqua antistante Marina Grande. Nel mirino delle forze dell'ordine anche il lavoro nero e le concessioni sulle acque antistanti alla Grotta Azzurra. L'operazione congiunta delle fiamme gialle e della Guardia Costiera è scattata ieri mattina, lunedì 5 agosto 2024. I militari hanno scoperto un'area destinata ad ormeggio abusivo e provveduto alla rimozione e al sequestro di boe e gavitelli abusivi in località Marina Grande. Proseguono quindi i controlli sull'Isola Azzurra, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati anche passaggi illegali di imbarcazioni nei pressi dei Faraglioni.

Sequestrate 16 boe, denunciate tre persone

L’operazione, condotta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri e dalla locale Tenenza della Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania e del Reparto Operativo Aeronavale, ha portato al sequestro di 16 boe o gavitelli (i galleggianti) abusivi, con le relative cime e catenarie.

Sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria tre soggetti per occupazione abusiva di demanio marittimo. Alle prime luci dell’alba, quando è scattata l’operazione, i militari hanno trovato 11 unità ormeggiate abusivamente a boe e gavitelli di fortuna: un tratto di mare divenuto una sorta di parcheggio abusivo e ora restituito alla libera fruizione della collettività.

Controlli sulle concessioni per la Grotta Azzurra

Nel corso del servizio è stata anche verificata la legittimità delle concessioni insistenti nell’area. L’attenzione dei militari si è concentrata anche sulle acque antistanti alla Grotta Azzurra dove è stato accertato un uso difforme della concessione, con una sanzione di oltre 1000 euro. Nel corso dell’attività, i militari delle Fiamme Gialle hanno svolto anche controlli in materia di lavoro nero accertando la presenza di un lavoratore non in regola in materia previdenziale e assistenziale.