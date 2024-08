Capri, in motoscafo tra i Faraglioni e gira video. È vietato ma lo pubblicizzano le agenzie Sui social è stato pubblicato un video che mostra un motoscafo che attraversa i Faraglioni; nei giorni scorsi tre skipper sono stati sanzionati dai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il motoscafo arriva a tutta velocità ai Faraglioni di Capri, si infila nell'arco, spunta dall'altro lato. Tutto, naturalmente, telefonino alla mano, per immortalare il paesaggio e, soprattutto la corsa: il video, pubblicato sui social e poi cancellato, testimonia quella che sarebbe una nuova "moda" tra gli skipper che ha portato a sanzioni pochi giorni fa. Una esperienza che viene inserita anche in diversi "pacchetti" turistici, ma vietata: i mezzi a motore non possono avvicinarsi a meno di cento metri dai Faraglioni.

Il video del motoscafo che sfreccia tra i faraglioni

Il video è stato ripubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e non lascia spazio a dubbi: si vede chiaramente la piccola imbarcazione che "punta" i faraglioni e li attraversa ad alta velocità. Nonostante la pratica sia vietata, basta fare una veloce ricerca su Internet per scoprire che "l'esperienza" è contenuta in diversi pacchetti turistici, tutti inequivocabili: "passerete sotto l'arco dei famosi Faraglioni", si legge in una delle descrizioni, accompagnata da fotografie scattate proprio in quel punto.

Sanzionati tre skipper

Nei giorni scorsi tre skipper sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, nell'ambito di controlli notturni effettuati sulle coste dell'isola di Capri e durati fino all'alba. Il battello CC402 ha setacciato la zona, sottoposta a tutela del patrimonio, e controllato 12 imbarcazioni e identificato 27 persone. I tre skipper sono stati sanzionati proprio per la "moda": con le loro imbarcazioni passavano al chiaro di luna attraverso i Faraglioni.