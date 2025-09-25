A bordo di uno scooter rapina negozi uno dopo l’altro e terrorizza i comuni del Vesuviano. Preso, è in carcere

Immagine di repertorio

Cinque negozi rapinati nel giro di una manciata di minuti nei comuni del Vesuviano. Raid in sequenza tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase si sono svolti nella mattinata di ieri, mercoledì 24 settembre, terrorizzando cittadini e negozianti. Con un indagine lampo le forze dell'ordine riescono a individuare il presunto rapinatore, sospettato di essere responsabile di almeno di 2 delle rapine messe a segno. Nei guai un 49enne di Torre Annunziata, gravato da numerosi precedenti di polizia, anche specifici. L'uomo è stato portato in carcere nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Sequenza di rapine tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase

Il tutto è accaduto nelle prime ore della mattino di ieri. In sequenza ed a pochi minuti l'una dall'altra, si sono consumate cinque rapine in danno di altrettanti esercizi commerciali. I commercianti hanno sporto denuncia. Dalle testimonianze sono emersi i primi elementi che hanno permesso agli investigatori di ipotizzare, con un ragionevole grado di certezza, che tutti gli episodi fossero stati commessi dalla stessa persona.

Le indagini, avviate quasi contestualmente e ad ampio raggio mediante la meticolosa visione di diverse telecamere hanno consentito di individuare il presunto autore in un uomo che, a bordo di un motociclo, munito di targa risultata poi essere stata rubata nel comune di Torre del Greco, con casco ed abbigliamento ben definito aveva posto in essere le illecite condotte.

Leggi anche Furti nei negozi al Vomero, preso lo specialista mentre scassinava una vetrina

Le insistenti ricerche hanno dato esisto positivo in quanto, nel centro di Torre Annunziata, è stato localizzato dapprima il ciclomotore utilizzato per le rapine e successivamente, dopo un meticoloso appostamento, il soggetto fortemente indiziato quale autore delle stesse. Gli ulteriori accertamenti e riscontri investigativi, effettuati sulla persona e sul mezzo, hanno consentito a personale del Commissariato di Torre Annunziata, in sinergia operativa con personale della Stazione Carabinieri dello stesso centro, di rinvenire il casco e l'abbigliamento utilizzato dal reo nonché parte del provento delle rapine e di trarre in arresto un 49enne oplontino,