A Benevento manca l’acqua, interviene il sindaco Mastella: “Fake news, sporgerò querela” Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha commentato le notizie circolate in queste ore circa un guasto idrico in città, bollandole come false. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una serie di messaggi, sulle chat Whatsapp e sui social, informava di un grosso guasto alla conduttura idrica a Benevento che avrebbe lasciato molti cittadini senz'acqua. Ci ha pensato il sindaco Clemente Mastella, però, a bollare la notizia come falsa, una bufala, fake news. "È completamente falsa la notizia secondo cui stasera a Benevento mancherebbe l'acqua per la rottura di condotte causata da lavori legati all'Alta Velocità. Questa bufala è stata fatta circolare artatamente da qualche imbecille" ha scritto il primo cittadino sannita.

"Non sono solo scherzi di cattivo gusto, ma comportamenti che mettono in agitazione famiglie e imprenditori. Comportamenti che andrebbero puniti. Provvederò a sporgere querela, per ora contro ignoti, per procurato allarme" ha detto ancora il sindaco, paventando dunque possibili conseguenze per chi ha messa in giro la fake news.