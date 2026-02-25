A Bagnoli e Pozzuoli palazzi senz’acqua, rotta la condotta nella strada dove passano i tir America’s Cup

Diversi palazzi senz’acqua a Bagnoli e Pozzuoli, a causa di danni alle condutture. Sul posto operai di Abc e Polizia Locale.

Diversi palazzi a Bagnoli e nella zona del lungomare di Pozzuoli senz'acqua, oggi, mercoledì 25 febbraio, a causa di danni alle condutture sotterranee verificatisi nella zona di via Bagnoli. Si tratta della strada dove passano i tir impegnati sui cantieri dell'America's Cup. A quanto apprende Fanpage.it, da un avvallamento in strada, in corrispondenza dell'incrocio con via Lavinia, starebbe fuoriuscendo dell'acqua dal sottosuolo. Sul posto sono arrivati gli operai dell'Abc, l'azienda idrica del Comune di Napoli, la polizia locale e tecnici della Protezione civile, che hanno transennato la zona. Secondo le prime informazioni, si sarebbe rotta una conduttura dell'acqua pubblica. L'Abc al momento sta scavando per individuare la parte ammalorata della condotta e procedere al ripristino nel più breve tempo possibile. Si presume che l'erogazione potrebbe essere ripristinata nella tarda serata di oggi.

I tecnici dell'Abc in via Bagnoli: rotta la condotta

Abc ha comunicato che "nella zona di via Bagnoli, angolo via Lavinia, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto entro nella tarda serata di oggi 25 febbraio 2026". "Abc ha in corso l'intervento di competenza – spiega a Fanpage.it Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta, che sta monitorando l'evolversi della situazione – ci hanno riferito che si risolverà a breve".

Stamattina, intanto, si è verificato un nuovo blocco stradale degli attivisti dei comitati di Bagnoli della rete No America’s Cup che hanno bloccato i camion diretti alla colmata. I manifestanti hanno fatto passare, invece, studenti e lavoratori. Gli attivisti chiedono la bonifica della colmata, non la semplice tombatura, e garanzie sulla sicurezza per la salute dei cittadini di Bagnoli.