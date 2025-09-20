A Bagnoli il mare sarà balneabile dopo l’America’s Cup: l’annuncio del sindaco Manfredi

L'America's Cup, l'evento velistico più prestigioso e noto al mondo, che si svolgerà a Napoli nel 2027 (la prima volta in Italia), potrebbe dare finalmente una accelerata al tanto attesto completamento della bonifica di Bagnoli, rimandato ormai da troppo tempo. Dopo l'America's Cup, infatti, il mare di Bagnoli dovrebbe diventare balenabile e accessibile alla cittadinanza, come ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – che è anche il Commissario Straordinario di Governo a Bagnoli – alla presentazione proprio dell'evento velistico, che si è tenuta questa mattina a Genova, durante la quale il primo cittadino ha incontrato anche i vertici di Confindustria Nautica, che ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con gli organizzatori dell'America's Cup.

"Napoli è una città storicamente capace di accogliere e questa opportunità sarà in tal senso straordinaria. Sapremo vincere questa sfida con l'obiettivo di coniugare la competizione sportiva con l'inclusione sociale, anche perché rappresenteremo l'Italia intera. Non sarà solo la Coppa America dei velisti, ma anche e soprattutto dei cittadini, delle famiglie, dei ragazzi che vogliono fare sport" ha dichiarato il sindaco Manfredi.

"Con l'investimento a Bagnoli – ha detto ancora il primo cittadino partenopeo – dove sarà completata la tanto attesa bonifica e saranno realizzate infrastrutture temporanee funzionali a svolgere la gara velica, garantiremo l'accesso pubblico al mare e la balneabilità delle acque a partire dalla parte antistante alla colmata. Così, finalmente, i napoletani si riapproprieranno di un pezzo fondamentale di città negato da troppo tempo".