A Bacoli tornano i monopattini elettrici in affitto nel 2023: si prenotano con l’app Sono oltre 100 i monopattini elettrici disponibili a Bacoli per l’estate 2023. Il sindaco: “Usateli con responsabilità”

A cura di Pierluigi Frattasi

A Bacoli arrivano i monopattini elettrici in affitto. Si prenotano con l'app Drivio. Al momento ne sono disponibili sul territorio del comune flegreo oltre 100. Un sistema di sharing mobility, eco-sostenibile, per potersi muovere liberamente senza inquinare. Ad annunciare l'avvio del progetto è il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, con un post su Facebook: “Sono più di 100 – dice – Ripartiamo con i monopattini elettrici in città. È un servizio sharing che permetterà una mobilità sostenibile, smart e green. Ci aiuterà a diminuire il numero di auto in strada. Lo riproponiamo, dopo il grande successo della scorsa stagione estiva. Una novità assoluta per il territorio”.

A Bacoli tornano i monopattini per il secondo anno

I monopattini elettrici, infatti, erano già stati sperimentati a Bacoli lo scorso anno. “Bacoli registrava numeri, nell’uso dei monopattini, superiori ad importanti città del Nord Italia – prosegue il primo cittadino – Basterà scaricare l’app Drivio e, con un semplice click, sarà sempre raggiungere le spiagge, le stazioni, i siti archeologici, i parchi giochi, i negozi ed i siti paesaggistici della nostra città”.

Il sindaco: “Usateli con responsabilità”

Il sindaco Josi Della Ragione, contemporaneamente, lancia un invito a tutti i cittadini e ai turisti: