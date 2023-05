A 21 anni dorme con la pistola carica sul comodino, arrestato a Casandrino Un giovane incensurato di Sant’Arpino (Caserta) è stato arrestato per detenzione di arma in casa della zia: aveva accanto al letto una pistola carica.

A cura di Nico Falco

Dormiva con una pistola appoggiata sul comodino. Carica di proiettili e pronta per sparare. Come se temesse che qualcuno lo stesse cercando, di venire aggredito nella notte. Vicenda ancora da chiarire, quella di un 21enne di Sant'Arpino (Caserta), incensurato, finito in manette a Casandrino, in provincia di Napoli, dove si era trasferito da qualche settimana, ospite della zia.

Il ragazzo è stato controllato dai carabinieri della stazione di Sant'Arpino, che sono arrivati all'abitazione a seguito dello sviluppo di attività info-investigativa. La perquisizione è scattata nel cuore della notte. E, quando i militari sono entrati nella stanza in cui il giovane stava dormendo, hanno notato l'arma sul comodino, a portata di mano. È bastata un'occhiata per capire che non si trattava di una replica a salve ma di una pistola vera; era una pistola Browning 1910, calibro 7.65, completa di caricatore e con all'interno 7 proiettili, pronta all'uso; impossibile, per il momento, stabilirne la provenienza: la matricola era stata cancellata e il giovane non avrebbe fornito spiegazioni.

La pistola è stata sequestrata e verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche due bustine di cellophane contenenti complessivamente due grammi di marijuana, un trincia tabacco e un bilancino di precisione. Il 21enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Poggioreale, a Napoli: è accusato di detenzione illegale di arma da sparo con matricola abrasa e di detenzione di sostanza stupefacente.