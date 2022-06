A 14 anni anni in giro con coltello, tirapugni e frangivetro: denunciato a Portici I poliziotti hanno denunciato un 14enne sul molo del Granatello, a Portici (Napoli): aveva in tasca un coltello, un tirapugni e un martello frangivetro.

A cura di Nico Falco

Quattordici anni appena, ma già andava in giro armato: in tasca aveva un coltello, un martello frangivetro, un tirapugni di metallo. Il ragazzo, residente a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, è stato beccato dalla Polizia sabato sera nel vicino comune di Portici, in un'area densamente frequentata.

Il 14enne era sul molo del porto Granatello, è incappato in una pattuglia del commissariato Portici Ercolano; i poliziotti erano lì proprio per monitorare le aree della movida, anche alla luce dei recenti fatti di sangue che hanno coinvolto giovani e giovanissimi tra Napoli e provincia: tra gli ultimi casi, l'omicidio di Giovanni Guarino, ucciso con una coltellata a Torre del Greco durante una rissa scoppiata tra due comitive, una della zona e l'altra di Torre Annunziata.

Il ragazzo ha visto i poliziotti e, probabilmente temendo di venire perquisito, ha tentato di allontanarsi; quel movimento improvviso è stato notato e ha fatto nascere i primi sospetti. Confermati poco dopo, quando i poliziotti lo hanno raggiunto e gli hanno fatto svuotare le tasche.

E sono saltate fuori le armi: il coltello a farfalla, lungo 11 centimetri e di tipo vietato, il tirapugni, anche questo fuorilegge, e infine il frangivetro, un martello d'emergenza con tanto di impugnatura. Tutto finito sotto sequestro. Alle domande dei poliziotti, il giovane non è stato in grado di spiegare cosa lo avesse spinto non solo ad uscire armato, ma a portarsi nelle tasche addirittura tre armi. Per il 14enne è scattata la denuncia a piede libero per porto di armi o oggetti atti ad offendere e, dopo le formalità di rito, è stato affidato ai genitori.