Ragazzo di 17 anni trovato morto in un capannone abbandonato a Casalnuovo: precipitato dal tetto Il ritrovamento in uno stabilimento industriale in disuso in via Giovanni Falcone. Il giovane era in compagnia di due amici. Sarebbe morto sul colpo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni è stato ritrovato questa sera, domenica 2 aprile 2023, in un capannone industriale inutilizzato di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitato dal tetto, dove si era arrampicato, e sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. La salma del giovane è stata posta sotto sequestro.

Il ragazzo era in compagnia di due amici

La morte del ragazzo, secondo quanto ricostruito finora, potrebbe essere legata ad un incidente. Il giovane, secondo una prima versione ancora tutta da verificare, sarebbe stato in compagnia di altri due amici. Non sono chiari i motivi, ma, ad un certo punto, si sarebbe arrampicato sul tetto del capannone. Forse per un gioco, non è ancora chiaro, ma sulla motivazione sono in corso le indagini. Mentre si trovava sul tetto, però, un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso. Il 17enne sarebbe precipitato.

Il violento impatto è stato fatale

Un impatto violentissimo, che gli sarebbe stato fatale. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Il cadavere è stato ritrovato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che sono intervenuti sul posto. Il capannone si trova all’interno di uno stabilimento industriale in disuso in via Giovanni Falcone, a Casalnuovo di Napoli. I militari dell'Arma hanno rinvenuto il cadavere del diciassettenne all’interno del capannone. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente e capire i motivi per i quali i ragazzi si trovassero all'interno del capannone abbandonato di domenica pomeriggio. I rilievi sono a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna.