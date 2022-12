Wanna Marchi e Stefania Nobile tornano in tv con una televendita: “Siamo ancora le numero uno” Giovedì 22 dicembre andrà in onda su Telelombardia una speciale televendita condotta da Wanna Marchi e dalla figlia Stefania Nobile. Il ricavato andrà all’associazione Nessuno Tocchi Caino, da anni a fianco dei carcerati. “La mia carica sarà la stessa del primo giorno in tv”

"Sono ancora la numero uno in questo campo". Ruggisce ancora la regina delle televendite anni Ottanta, Wanna Marchi, affiancata dall'inseparabile figlia (nonché braccio destro) Stefania Nobile, che dopo anni e anni torna in televisione con una televendita speciale sui canali di Telelombardia. Guerra al lardo? Numeri del lotto? Stavolta no, non si tratta di portafortuna, creme miracolose o "scioglipancia": all'asta ci sarà la tessera annuale dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, attiva da anni sul tema delle carceri e dei carcerati. Puntata imperdibile, attesa per la sera di giovedì 22 dicembre (dalle ore 23).

Wanna Marchi dopo l'esperienza in carcere

Un tema molto vicino a Wanna Marchi e alla figlia Stefania, condannate rispettivamente a 9 anni e 6 mesi e 9 anni e 4 mesi per associazione a delinquere, truffa aggravata, estorsione e bancarotta fraudolenta. "Io il carcere l'ho vissuto ed è una esperienza che non auguro a nessuno. Ma è una parte della mia vita che non posso e non voglio cancellare", ha detto la teleimbonitrice più famosa della tv commerciale anni Ottanta e Novanta che, dopo le traversie giudiziarie e la gogna mediatica, oggi ha dichiarato di vivere con 600 euro di pensione. Precisando: "Ovviamente noi non guadagneremo un euro, del tesseramento si occuperà direttamente Nessuno Tocchi Caino".

La televendita per beneficenza su Telelombardia

E come entrando in una macchina nel tempo, la grinta e l'entusiasmo di Wanna Marchi sono ancora quelli di quarant'anni fa. "Non vedo l'ora di tornare in tv per una iniziativa così bella. Vi assicuro che la mia carica nel televendere sarà identico a quello del primo giorno in tv". Una cosa è certa. "Sono sicura di riuscire a convincere chi ci guarderà ad associarsi subito". C'è davvero da crederle sulla parola.