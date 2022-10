Wanna Marchi e Stefania Nobile: “In Tv si vendeva di tutto, anche i peli per le parti intime” In una lunga intervista rilasciata a Massimo Giletti per Non è l’Arena, Marchi e Nobile raccontano la loro epopea e tra le tante informazioni accusano Berlusconi: “Entrava nel commerciale e, colpendo la regina delle televendite, colpiva un sistema”.

A cura di Andrea Parrella

Wanna Marchi e Stefania Nobile sono tornasti al centro del dibattito mediatico nelle ultime settimane, in seguito all'uscita di Wanna, la serie Netflix che ripercorre l'incredibile vicenda della televenditrice più discussa della storia italiana. Le due sono state ospiti di Massimo Giletti a Non è l'Arena, tornando a ripercorrere la loro epopea, in cui prosperità e declino si sono avvicendati con costanza.

L'attacco a Berlusconi

Con il solito atteggiamento che le ha contraddistinte anche nella serie, quella sensazione di essere nel giusto nonostante il giudizio dell'opinione pubblica, Marchi e Nobile hanno raccontato a Giletti e Telese alcuni dettagli delle cose accadute nei loro anni gloriosi. Tra le argomentazioni di Stefania Nobile c'è una chiara allusione al presunto ruolo delle televisioni di Silvio Berlusconi nel crollo del sistema delle televendite:

Ho sentito parlare di Berlusconi che entrava nel commerciale: chi era la capostipite delle vendite in Italia? Wanna Marchi. Colpendola si è colpito un sistema. È quello che io cerco di dire da vent'anni.

"Intende che il cavaliere traesse vantaggi da questo per le sue Tv?", chiede Giletti, riferendosi al peso che l'inchiesta di Striscia ebbe nell'innescare la bufera mediatica e il processo a carico del sistema Marchi. E Nobile, sostanzialmente annuendo, conferma la supposizione: "Tutte le piccole emittenti che vivevano di televendite ne persero. Avevano un business pazzesco, si vendeva di tutto, non solo i parrucchini, ma anche i peli posticci per le parti intime femminili".

Wanna Marchi e le accuse del passato a Giletti

In un altro passaggio dell'intervista, Giletti ripropone le offese che Wanna Marchi gli rivolgeva anni fa, quando era ancora alla conduzione de L'Arena, su Rai1, alla domenica pomeriggio: "Quel porcone di Giletti, che fa il programma su Rai1 alla domenica pomeriggio, che sembra un prete mancato, una roba terrificante, falso come giuda, che sembra uno di quei pretini. Anche lui quante ne ha dette di cose con Wanna Marchi. E pensare che se lui vuole un po' di audience deve parlare di me. Con quella parrucca in testa…". Risate in studio, ma Wanna Marchi gli ha assicurato: "L'audience che avrai stasera tu lo ricorderai per lungo tempo". Promessa non mantenuta, si direbbe, considerando gli ascolti della serata di ieri assolutamente in linea con le scorse settimane.