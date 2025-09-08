milano
video suggerito
video suggerito

Volo partito da Djerba chiede atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: “Problemi ai finestrini”

L’allarme è scattato poco dopo le 18. Il Boeing 737 della compagnia Air Horizon proveniente da Djerba (Tunisia) ha richiesto l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: si sarebbe verificata un’anomalia a un finestrino, probabilmente rotto.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Francesca Del Boca
13 CONDIVISIONI
Immagine

Ha chiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa il Boeing 737 della compagnia Air Horizon partito oggi pomeriggio lunedì 8 settembre da Djerba (Tunisia): a bordo, secondo quanto emerso al momento, sarebbero stati segnalati problemi ai finestrini della cabina di pilotaggio.

L'allarme è scattato dopo le 18, quando l’equipaggio ha comunicato alla torre di controllo la presenza di un’anomalia, ancora da verificare con esattezza. L’aereo in arrivo dalla Tunisia è quindi stato autorizzato ad atterrare con priorità assoluta sulla pista rispetto agli altri aeromobili, intorno alle 18.20.

Immediatamente è stato inoltre attivato il protocollo di sicurezza: i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di AREU si sono posizionati in pista per accogliere passeggeri e membri dell'equipaggio. Non si sono comunque registrati feriti a bordo, e la situazione è rapidamente rientrata alla normalità.

Attualità
Cronaca
13 CONDIVISIONI
Immagine
Scarcerato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne Matteo Barone a Milano
La zia di Matteo Barone, travolto e ucciso da un poliziotto positivo all'alcol test: "Mi dispiace anche per lui"
Il poliziotto arrestato era sotto "sorveglianza" per abuso di alcolici
Chi era Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un poliziotto a Milano
Arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne a Milano: positivo all’alcol test
Poliziotto travolge e uccide un ragazzo mentre attraversa la strada
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views