Volo partito da Djerba chiede atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: “Problemi ai finestrini”

L’allarme è scattato poco dopo le 18. Il Boeing 737 della compagnia Air Horizon proveniente da Djerba (Tunisia) ha richiesto l’atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Malpensa: si sarebbe verificata un’anomalia a un finestrino, probabilmente rotto.

Ha chiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Milano Malpensa il Boeing 737 della compagnia Air Horizon partito oggi pomeriggio lunedì 8 settembre da Djerba (Tunisia): a bordo, secondo quanto emerso al momento, sarebbero stati segnalati problemi ai finestrini della cabina di pilotaggio.

L'allarme è scattato dopo le 18, quando l’equipaggio ha comunicato alla torre di controllo la presenza di un’anomalia, ancora da verificare con esattezza. L’aereo in arrivo dalla Tunisia è quindi stato autorizzato ad atterrare con priorità assoluta sulla pista rispetto agli altri aeromobili, intorno alle 18.20.

Immediatamente è stato inoltre attivato il protocollo di sicurezza: i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso di AREU si sono posizionati in pista per accogliere passeggeri e membri dell'equipaggio. Non si sono comunque registrati feriti a bordo, e la situazione è rapidamente rientrata alla normalità.