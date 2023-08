Violenza di Capodanno a Milano, dopo più di un anno arrestato un altro giovane: era in Germania È stato arrestato un altro dei ragazzi coinvolti nelle violenze sessuali di Capodanno 2022 a Milano: il 21enne si trovava in Germania.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato rintracciato in Germania uno dei ragazzi che, durante i festeggiamenti per il Capodanno 2022 a Milano, avrebbe aggredito sessualmente insieme ad altri coetanei alcune giovani donne in piazza Duomo e nelle vie limitrofe. Il ventunenne è stato arrestato nei giorni scorsi su richiesta della Procura di Milano che, insieme alla Squadra mobile, indaga sul caso.

Il ragazzo si era reso irreperibile ed è stato trovato in Germania

Il ragazzo si era reso irreperibile lo scorso dicembre quando la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pubblico ministero Alessia Menegazzo avevano emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti e nei confronti di altri tre. Le indagini degli inquirenti hanno permesso di scoprire, che il giovane si trovava in Germania. Una decina di giorni fa è stato trovato ed estradato in Italia.

È accusato delle violenze nei confronti di una 19enne e due turiste tedesche

Nei suoi confronti pende un'accusa di violenza sessuale di gruppo: sarebbe coinvolto sia nell'aggressione su una ragazza che, all'epoca dei fatti, aveva 19 anni e sia su due turiste tedesche ventenni. Nel primo caso, l'episodio si è verificato all'angolo con via Mazzini. Tutte hanno fornito una descrizione dei loro aggressori. Tra loro c'erano anche due minorenni.

Leggi anche Molesta 4 donne e una minore ai Giardini Montanelli di Milano, arrestato un 34enne

L'udienza preliminare si svolgerà a dicembre

Per il momento sono tre i giovani che sono stati già condannati dal Tribunale di Milano: tutti sono stati accusati di aver circondato e aggredito una decina di donne. Per il ragazzo che è stato arrestato in Germania e per gli altri tre si aprirà un'udienza preliminare a dicembre.