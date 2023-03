Violento scontro tra due auto: cinque feriti, anche una ragazza di 14 anni Nel comune di Marcallo con Casone alle 10 di oggi giovedì 16 marzo lungo la strada statale due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro: una ragazzina di 14 anni è stata soccorsa con fratture al femore e al bacino.

A cura di Giorgia Venturini

Scontro tra due auto sulla strada statale direzione Magenta nel comune di Marcallo con Casone alle 10 di oggi giovedì 16 marzo. Qui l'impatto è stato inevitabile: una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco hanno estratto due persone, tra cui una ragazza di 14 anni rimasta incastrata nel sedile posteriore. Subito la giovane è stata trasportata in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. In tutto le persone ferire sono cinque, soccorse in ospedale in codice giallo. Dalle prime informazioni la ragazza ha riportato fratture al femore e al bacino.